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確診數續破新高 每21.2位喬州人就有1人染疫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城的Grady醫院17日為其加護病房的護士接種輝瑞疫苗。左起為喬州公衛署署長杜米及坎普。(美聯社)
亞城的Grady醫院17日為其加護病房的護士接種輝瑞疫苗。左起為喬州公衛署署長杜米及坎普。(美聯社)

根據喬治亞州公共衛生署的最新數據顯示，該州大約每21.2個人中，就有1人感染COVID-19。

Fox 5 Atlanta引述喬州公衛署報告指出，該州已有至少50萬265個確診病例。根據美國人口普查，2019年喬州估計人口為1062萬，意指約每21.2個居民中就有一個感染病毒。另外，有9396名居民確認死於COVID-19，另有936人疑似死於新冠病毒。

上周五，喬州確診了6149個新病例，再度打破紀錄。之前紀錄是在12月10日的6115例。

目前喬州的COVID-19患者住院治療數亦創下新高。先前紀錄是7月30日，有3200名患者住院。但在上周五，住院人數達到3280。

根據喬州協調中心(Georgia Coordinating Center)的數據，全州共有23家醫院已人滿為患，無法接受新的重症或 一般患者，包括雅典(Athens)的兩家醫院。

上周三，甘斯維爾(Gainesville)的Northeast Georgia醫療中心開始將一些COVID-19患者移至一體育館的空間。

該院副首席護理官加里森(Wes Garrison)向媒體表示，此一體育館主要將用於治療症狀較輕，或是等待轉院的新冠患者。加里森說，目前體育館裡有16張病床，最多可容納至30張。

州長坎普(Brian Kemp)在記者會上，持續敦促喬州人遵循四件事：洗手、戴口罩、維持社交距離、遵循公共衛生準則。

坎普表示，儘管喬州已經開始施打輝瑞疫苗，並且可能很快將開始使用Moderna疫苗，但距離一般人獲得接種疫苗還有幾個月的時間，民眾仍須保持警惕。

目前喬州疫苗施打的對象是一線醫護人員，而CVS Health和Walgreens計畫將在聖誕節過後一周，開始為該州數百家長期護理機構的居民和員工接種疫苗。

而針對醫院和療養院近日由於疫情需求激增，但因某些員工被感染或隔離，且招募新人上面臨困難的人力不足窘境，坎普承諾將撥款多達7000萬元，用以支付在明年3月份前招募額外的醫護人員花費。

喬州 疫苗 人口普查

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