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疫情衝擊 亞城郊區房較市區更火熱

林昱瑄

近幾年，亞特蘭大的房市一直是穩中求漲。2020年疫情蔓延下，不少亞城居民考慮從租房轉為買房，不少人選擇從市區搬至郊區，也有很多年輕人借低利率之機，購買人生第一套自住房。這些都使得買房速度加快，價格增高，房市更加火熱。雖然市區和郊區的房子都變得炙熱搶手，但相比較下，郊區房更受買家青睞。

疫情期間，不少居民選擇從城市搬到郊區。家住亞城中城(Midtown)的古爾(Greg Guhl)表示，17年前，他搬進了中城的高層住宅。疫情前的中城，有很好的公共交通，居民們經常可以享受街頭節日和派對。但是疫情之後，人多的地方他根本不敢去，只想躲起來。更糟糕的是，街頭賽車已成為疫情間的另一個大問題。

房屋買賣網站Zillow數據顯示，自9月開始，亞城市區房子平均上市27天就會被訂下，而郊區的房子更是平均在16天內就被買走。Zillow高級經濟學家塔克(Jeff Tucker)表示，雖然城區和郊區住房市場都很活躍，但是郊區房市現在異常火爆，價格更高。Zillow的數據也印證了這點。在今年10月，亞城郊區房屋的平均掛牌價比城市地區的中位數高出6％。塔克還指出，許多年輕買家正利用低抵押貸款利率，很多以前的租客也考慮買第一套房子。

由於疫情，考慮到大人在家辦公和小孩遠距上課，很多房屋買家都更傾向於購買郊區更大的房子，有更多的空間。塔克也指出，郊區已經不像上世紀70和80年代那樣，白人占主導地位。疫情也可能會加速郊區居民種族的多樣化。(楊欣欣)

疫情 利率 貸款

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