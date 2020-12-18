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喬州新冠住院人數創新高 死亡破萬 上周群聚感染130起

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大組織COVID Survivors for Change，在州議會附近擺放了1000張空椅子，以紀念死於新冠病毒的喬州人民。(美聯社)
亞特蘭大組織COVID Survivors for Change，在州議會附近擺放了1000張空椅子，以紀念死於新冠病毒的喬州人民。(美聯社)

喬治亞州因感染COVD-19住院的人數在周三創下新高。這也意指疫情較先前夏季時更為嚴重，病毒仍在該州不斷擴散中。

根據美聯社報導，亞特蘭大一個名為「COVID倖存者推動變化」(COVID Survivors for Change)的組織，在大雨中於州議會附近擺放了1000張空椅子，以紀念死於新冠病毒的喬州人民。該州確認及懷疑因COVID-19死亡的總數在周三上升到1萬228例。

喬州公衛署的數據顯示，截至周三的上周確診和疑似感染平均值超過6100例，這是滾動平均值首次超過6000。在11月初，喬州平均每天感染者不到2000例。

報告中顯示，上星期喬州共有130起病毒爆發，比前一周增長了10%以上。爆發所在地主要是療養院和其他長期護理設施，學校，工作場所以及監獄等。

公衛署表示：「這些爆發地點都在人們群聚的地方，這顯示了我們對於維持社交距離和管控病源的需求。」

大約有13％的PCR分子檢測結果呈陽性反應，這是自7月下旬以來的最高水平。此一數字表明該病毒已廣泛傳播到社區。

追踪醫院胃納量的喬治亞州協調中心(Georgia Coordinating Center)稱，周三全州有17家醫院將病患轉院，包括一般病患以及重症病人。

在奧古斯塔(Augusta)，大學的醫院的工人正在安裝通風設備，以便為COVID-19病患創造更多的空間。

發言人西爾維斯特(Rebecca Sylvester)告訴「奧古斯塔紀事報」(Augusta Chronicle)，該醫院周三共有117人住院，打破了7月31日的105名COVID-19病患住院紀錄。

本周喬州有許多醫院和醫療機構開始向其員工施打第一批COVID-19疫苗，但是第一批僅有8萬4000劑。

根據WSBTV報導，周三有約1萬6000劑的疫苗抵達亞特蘭大都會區。本周末前約還會有6萬劑抵達。

自周三起，數個學區取消了一直到聖誕節假期前的面授課程，包括比伯郡(Bibb)。亦有多個學區決定延遲1月份新學期的面授時間，暫時改為網路上課，以期在假期過後有多餘時間減少病毒傳播的風險。

奧古斯塔的醫院哩，工人們正在安裝通風管，以便創造更多空間給暴增的新冠病患。(美聯...
奧古斯塔的醫院哩，工人們正在安裝通風管，以便創造更多空間給暴增的新冠病患。(美聯社)
喬州奧古斯塔的醫院病床數告急。(美聯社)
喬州奧古斯塔的醫院病床數告急。(美聯社)

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