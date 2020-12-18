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「五力全開」19日晚開唱 5歌手唱出新希望

【本報訊】
就在19日晚，聽5位歌手線上唱出新希望，請關注Our Hope線上演唱會。(世界日報提供)
就在19日晚，聽5位歌手線上唱出新希望，請關注Our Hope線上演唱會。(世界日報提供)

2020年，新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，也在美國造成極大影響，在美華人除了生活不便，也長期身心緊繃。世界日報為鼓勵美國華人走出疫情，邁向重新萌芽的2021年，邀請美國麥當勞贊助活動，特舉辦「五力全開 Our Hope線上演唱會」，於12月19日美東時間晚上9時，線上播出。

當天邀請華語歌壇巨星彭佳慧、周興哲、林宥嘉，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Priscilla Abby)等5位知名歌手獻聲開唱，希望帶給華人全新展望。

彭佳慧是金曲歌后，更因為參加中國《我是歌手》節目再度擁有高人氣。她將首唱新專輯的《總是會好的》給予美國華人更多正面能量。

周興哲有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號，其歌曲皆為他自創歌曲。當天他將演唱5首自創曲歌曲。

林宥嘉的迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎。

陳以桐是台裔美籍的雙語流行歌手，原為YouTube上的翻唱紅人，近年來陸續推出原創歌曲及專輯。

蔡恩雨是馬來西亞華人，也因翻唱電子舞曲而在網路上爆紅，有「電音公主」之稱號。

觀眾只要上活動網站，提前登記即有機會獲明星親筆簽名的麥當勞T恤。邀請您明晚(12月19日)，跟我們線上收看一起迎接希望： ourhope.worldjournal.com/。

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