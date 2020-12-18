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亞城最危險路口 I-20與I-75／85交匯處

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

交通數據公司INRIX的研究針對25個大城市地區最危險的道路進行了排名。在亞城都會區，I-285是最危險的道路。而在Braselton和Newnan之間的I-85則排名第二。從Acworth到Locust Grove路段，總長超過50哩的I-75則是亞城碰撞事故次數最多的地方。

INRIX更往下探尋到「最危險熱點」，或者說「碰撞最多的交叉路口」。結果發現，亞特蘭大的I-20與I-75／85(Downtown Connector)的交匯處是事故發生最多的路口。報告表示，考慮到汽車數量，過渡坡道，附近的出口，駕駛員需快速做決策以及可能面臨的混亂情況，都使此一結果不足為奇。

此研究並無定義中事故的嚴重程度，而僅衡量「在道路上發生碰撞的風險」。

INRIX數據顯示，在疫情爆發後的八個月後，全美許多地方晚間通勤狀況與去年沒甚麼不同，但早上的通勤流量仍舊很小。該公司指出，全美總體交通流量接近正常水平，但是一天中流量的時間分布和旅行原因與以往有所不同。很大部分是由於人們持續在家工作。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，由於疫情造成全美大規模停工及轉向遠距辦公， 2020年的整體交通流量急劇下降。但INRIX研究顯示，儘管每位駕駛的汽車行駛總里程數(VMT)較以往少得多，但全美交通事故死亡人數與2019年相比僅下降了3％。

然INRIX和國家公路交通安全管理局(NHSTA)用每1億個VMT的死亡人數衡量的死亡率，在今年上半年與去年同期相比，竟增長了31％：意即2020年上半年，每1億個VMT中有1.42例死亡，去年僅有1.08。

報告指出，事故增加最主要的原因是由於車速。在50個州和華盛頓特區中，有33個州因道路擁擠程度降低，駕駛車速變快，導致死亡率上升。亞特蘭大從今年4月到7月，平均車速比去年同期高31％。從8月到10月，平均車速仍然高出21％。該研究指出，今年第三季，亞城都會區道路上的車禍事故數量增長速度已經超過了VMT的增長速度。

INRIX的調查結果僅測算了都會區，但由於相同的原因，他們預測2020年在鄉間駕車的風險亦要比以往高。

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