中駐美使館護照、旅行證換發 僅接受電郵申請

中國 駐美大使館 日前宣布試行郵寄辦理中國公民護照、旅行證換發事宜。由於中國駐美大使館自4月6日起暫停領事證件大廳對外辦公，各類證件(包括護照、旅行證)的緊急、特殊申請均需通過電子郵件進行預約，避免發生交叉感染病毒。為進一步做好護照、旅行證服務工作，使館調動人力，逐步擴大申請量，並於8月起試行「雙向郵寄」做法，方便領區中國公民辦理護照、旅行證。由於使館發現不少申請人未按要求填寫表格、提供合格照片等，延誤辦理進程，申請者常見問題如下：

為優先滿足有特殊緊急需求申請人辦證需求，使館僅通過電子郵箱接受各類證件申請。使館在「海外申請護照在線預約」網站公布的預約號源是為通過郵件初審者定向投放。自行上線預約的申請無效，自行寄來的郵件將被退回。有特殊緊急需求者請將個人信息、緊急事由、辦證類型發送至電子郵箱：[email protected]，使館將即時回覆。

所有申請人均需填寫「申請人聲明」，所有申請人須閱讀「國籍狀況聲明」並手寫簽名；年滿16歲護照申請人需閱讀「不採集指紋知情同意書」並簽名；護照/旅行證遺失/損毀人員，還需填寫「護照/旅行證遺失/損毀情況說明」並手寫簽名；其他照片要求及收費標準、付款方式和回郵信封等注意事項，可參考網站：www.china-embassy.org，進入「領事服務」的「關於郵寄辦理護照、旅行證常見問題的提醒」瞭解詳情。