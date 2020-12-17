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跨國合作 緝獲逾4億元毒品

記者陳文迪／佛州報導
海岸警衛隊士務官伯德Garret Byrd在大沼澤地港打包緝獲的毒品。(Coast Guard / Petty Officer 3rd Class Jose Hernandez)
海岸警衛隊士務官伯德Garret Byrd在大沼澤地港打包緝獲的毒品。(Coast Guard / Petty Officer 3rd Class Jose Hernandez)

海岸警衛隊第七區16日宣布在大沼澤地港(Port Everglades)卸下緝獲逾2萬3000磅古柯鹼和近8800磅大麻，總價值超過4億1130萬元。這些毒品在墨西哥，中南美洲沿海的國際水域被攔截，緝毒合作夥伴，包括美國海軍和來自英國，法國和荷蘭的國際成員。

海岸警衛隊上尉萬斯(Todd Vance)和海軍上將舒爾茨(Karl Schultz)在碼頭舉行的新聞發布會上說，儘管在過去幾個月新冠疫情的挑戰增高，但在多次東太平洋和加勒比海封鎖期間仍緝獲大批毒品。

在海上封鎖期間，最初由位於佛州西礁島(Key West)的南方聯合機構間工作隊協調的盟軍、軍事或執法人員首先檢測和監視可疑船隻。東太平洋反走私活動的執法階段在總部位於加州阿拉米達(Alameda)的海岸警衛隊第11區的授權下進行，包括實際登船在內的任務由美國海岸警衛隊成員領導和執行。而加勒比海地區的執法行動則由總部設在邁阿密的海岸警衛隊第七區授權，由警衛隊成員領導並執行。

國防部、司法部和國土安全部等機構合作，以打擊跨國的有組織犯罪。海岸警衛隊、海軍、海關和邊境保護局、聯邦調查局、毒品管制局、移民和海關執法局以及相關的國際合作機構均在反毒品行動中發揮作用。

英國大使館皇家隨員(Royal Attaché)納許(Phil Nash)準將表示，成功的關鍵是兩國之間的緊密合作，感謝皇家海軍和英國國家犯罪局在聯合行動中所發揮的作用，皇家艦隊輔助艦(RFA Argus)與美國和國際同事進行的無縫合作，在過去幾個月阻止了在這裡卸下的5400萬元毒品流落街頭；與英國船隻HMS Medway和RFA Mounts Bay更廣泛的一起努力，今年已停止大約6億5000萬元的毒品。

海岸警衛隊卡特爾詹姆斯(the Coast Guard Cutter James...
海岸警衛隊卡特爾詹姆斯(the Coast Guard Cutter James)緝獲總價值超過4億1100萬元的毒品，2萬3000磅古柯鹼和8800磅大麻。(取自U.S. Coast Guard Sloutheast臉書)
海岸警衛隊在羅德岱堡大沼澤港舉行記者會，簡報緝毒成果。(海岸警衛隊提供)
海岸警衛隊在羅德岱堡大沼澤港舉行記者會，簡報緝毒成果。(海岸警衛隊提供)

毒品 英國 美國

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