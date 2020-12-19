AARP樂齡會喬州民調：50歲以上選民在參議員決選中起決定性作用

包括華裔在內的50歲以上選民，在喬州的參議員決選中扮演決定性作用。

AARP樂齡會喬治亞州針對該州潛在選民一項最新民調顯示，目前正在進行的美國參議院決選(Runoffs)結果不相上下，民主黨 候選人Jon Ossoff以48%些微優勢，領先共和黨 現任參議員David Perdue的46%；民主黨候選人Raphael Warnock則以47%的支持度，險勝共和黨現任參議員Kelly Loeffler的46%。

不過這份民調顯示，在50歲以上選民中，兩名共和黨候選人以相同的優勢，領先民主黨候選人，Perdue和Loeffle的支持率為53%，Ossoff和Warnock的支持率為42%。有5%的人尚未決定。

另外，民調顯示50歲以上的共和黨員和民主黨員較可能投票給支持提倡保護年長者政策的候選人，比如利用醫療保險 Medicare購買力來幫助降低藥品的價格。

AARP樂齡會喬治亞主任Debra Tyler-Horton表示：「這些結果顯示，兩場複選勢均力敵，候選人用來解決50歲以上選民所關注問題的時間不多了。候選人要獲勝，必須立即討論對50歲以上喬州人至關重要的問題，譬如防止削減社會保險Social Security和醫療保險Medicare、降低藥品價格以及保護療養院的年長者。」

喬州兩黨50歲以上的選民都表示，他們或多或少較有可能支持提倡以下政策的參議院候選人：

‧允許醫療保險Medicare與制藥公司談判：93%共和黨員，94%民主黨員。

‧保障社會保險Social Security：90%共和黨員，93%民主黨員。

‧保障醫療保險Medicare：83%共和黨員，96%民主黨員。

‧在新冠病毒COVID-19疫情期間加強對療養院居民的保護：79%共和黨員，95%民主黨員。

‧提供家庭護理人員稅收抵免，以幫助抵消開銷成本：69%共和黨員，90%的民主黨員。

‧鞏固禁止年齡歧視的法律：53%共和黨員，81%民主黨員。

這項民調還發現喬州50歲以上人士願意接種COVID-19疫苗人數，從9月41%上升到目前55%，大幅上漲了14個百分點。9月時，半數以上的人表示不同意接種。

所有選民中的多數人(61%)以及50歲以上選民中的絕大多數人(69%)認為：支持社會保險Social Security和醫療保險Medicare比削減赤字更重要。

在50歲以上選民中，五分之二的選民表示今年療養院的安全「尤其重要」。這對非裔選民(53%)、認識COVID-19死者的人(51%)，和非常擔心感染COVID-19的人(48%)尤為重要。

多數50歲以上選民偏好為受經濟衰退影響的人和企業提供經濟援助的候選人，勝過重點關心減少赤字的候選人。50歲至64歲的選民更有這種傾向(61%比33%)，而65歲以上選民意見則較分歧(44%比39%)。女性(59%)和民主黨員(74%)強烈支持救濟，而多數保守派(45%)和共和黨員(48%)傾向於減少開支。

這項調查由Fabrizio Ward和Hart研究協會的兩黨團隊，代表AARP樂齡會於11月30日至12月4日期間，透過有線電話和手機調查訪問1,250名2020年喬州選民，包括857名50歲以上的選民，其中取樣358名50歲以上的非裔選民。誤差率為±3.2%；50歲以上選民的誤差率為±3.8%；50歲以上非裔選民誤差率為±5.9%。要瞭解更多資訊，可上網：www.aarp.org或在社交媒體上關注@AARP和@AARPadvocates。