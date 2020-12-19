沒有定期保養淨水器＝白花錢又喝不到好水Coway純淨水+定期免費更換濾芯、系統清潔、保養維修

淨水器容器或桶裝水機器都有藏污納垢的問題，一定要定期清理。(Coway提供)

大家都深知喝好水有助健康，因此大多數華人 家中裝有淨水器，不然就是使用過濾瓶、買桶裝水或瓶裝水。不過問題在於：大家常常認為自己有了淨水器，從此便高枕無憂，卻忽略了定期清洗容器和更換濾心的問題。訂購與租賃Coway淨水器可以真正解決這些問題，因為Coway不僅擁有先進、高品質的淨水器，這家世界著名的韓國環境家電品牌，還提供消費者以租賃或加入會員的方式，定期免費派員到府更換濾芯、系統清潔、和保養維修等服務，為飲用水做好把關工作。

Coway是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的5家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括國際水質協會頒發的金印獎、美國 國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。系列淨水器中，有濾淨智控冰溫瞬熱桌上型和直立型飲水機、飲水機、一體成型櫥下式R/O淨水器、和軟水淨水器等等。特別是有濾淨智控冰溫瞬熱桌上型和直立型飲水機，可自動進水，完成過濾浄化及高溫殺菌，並具冰、溫、熱三段水溫變化，一機搞定，簡化淨水─煮沸─製冷過程。

喝純淨水的好處主要在於能有效避免各類病菌入侵人體，因為其在淨化過濾的過程中已經過濾掉了所有對人體有害的物質。純淨水可以高效安全地給人體補充水分，而且它與人體細胞親和力很強，能促進新陳代謝。有人認為純淨水在過濾浄化的過程中，過濾掉了對人體有害的物質，也過濾掉了一些人體所需的微量元素，但事實上這些微量元素均可從平日飲食中取得。純淨水還有以下各種好處：

‧純淨水的溶解度高，與人體細胞親和力最強，有促進新陳代謝的功效。

‧喝純淨水能消除人體消化系統中的油膩，消除血管上的血脂，降低膽固醇。對高血壓 、動脈硬化、冠心病患者有好處。

‧服藥時飲用純淨水有利於藥物充分溶解、吸收，提高療效。用純淨水煎服中藥能毫無保留地泡出草藥中深藏得固有的藥的成份，中藥能最大地發揮藥性。

‧純淨水可滋潤皮膚，消除皮膚上的分泌物，保持皮膚細膩光澤。

‧純淨水可延緩乙醇的吸收，防止飲酒後的腹瀉，有解酒作用。

‧用純淨水沖茶能適當調節鞣酸的溶解，使茶色明亮，茶味香醇，不僅口感好，還沒有茶銹。另外，汽車水箱、加濕器、電熨斗等使用純淨水不會結垢，可延長使用壽命。

‧純淨水是富氧水，適當飲用能活化細胞及內臟，增強免疫力和抵抗力。

Coway為迎接聖誕節，到12月29日之前有產品五大促銷活動：(一) 第一次租賃COWAY產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，美腿足療機等任二台，獲贈價值300元的四件不鏽鋼鍋一套；(二)舊客戶(最近兩年內租賃過產品的客戶)租賃或購買COWAY產品：冷熱淨水器，空氣淨化器，軟水機，智能便座，美腿足療機等一台，贈送價值200元的DIABLO機器人掃地機一台。(三)購買智能便座九折優惠，(原價799元，九折價719元)，再送價值200元的兩年瀘芯；(四)購買經濟型淨水器享九折，原價699元，特價629元。

詳情可洽Coway公司亞特蘭大華人服務專線電話：770-451-5346。