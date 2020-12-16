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北卡華人 參加華盛頓DC挺川及違憲遊行

記者王明心／北卡羅來納州報導
黃寧目睹華盛頓特區「耶利哥遊行」(Jericho Marches)的盛況。(黃寧提供)
黃寧目睹華盛頓特區「耶利哥遊行」(Jericho Marches)的盛況。(黃寧提供)

川普支持者12日在華盛頓特區進行「停止竊取」(Stop the Steal)和「耶利哥遊行」(Jericho Marches)，指控總統當選人拜登竊取選舉。北卡三角地區約有45位華人組織參加，他們表示很榮幸成為歷史見證人。

黃寧帶著一歲多的女兒，清晨5點就和朋友到洛麗集合，和36位華人一起搭乘大巴士，其他華人自己開車前往。她說她一直關注大選，覺得川普做了許多有益美國的事，競選期間為他發傳單、到投票所當義工。她說那天同車的華人來自中國、香港、台灣，大家在國會山莊前舉牌、呼口號，讓她深為感動，覺得大家雖然只是普通老百姓，但珍惜美國民主的心讓他們願意站出來，而大家在旅程中對她和女兒的關懷照顧，也讓她為下一代努力的心很受鼓勵。

同車的趙曉霞認為挺身做對的事很重要。她說投票過程疑雲重重，譬如密西根居民Hima Kolanagireddy目擊連續返回的缺席選票、卡車司機摩根Jesse Morgan的拖車載有大約13萬至28萬張完成的選票，但卻不見了、喬州富頓郡(Fulton)計票時，視頻顯示沒有觀察員在場等疑似舞弊現象都有待調查，她只是想出聲尋求答案，儘管有嚴重的暈車症，那天旅程也吐了兩次，但仍不改勇敢前行的決心。

黃敏不但這次參加，上個月的DC百萬挺川遊行她也在場，兩次都是和朋友開車一天來回。她說川普原先在幾個搖擺州大幅領先，一夜之後卻出現拜登曲線，有許多證人在聽證會上為舞弊作證。她憂心如果沒有選舉公正，美國會像委內瑞拉那樣失去國家。她說那天在國會廣場前和不同族裔的人聚在一起，耳裡聽見的禱告聲和國歌聲很激動人心。

不願具名的王先生也是兩次都參加。他稱自己是無黨派人士，2016年選的是柯林頓，但這次目睹大選的各種亂象及主流媒體和大型社交平台一面倒的掩護，覺得是小老百姓站出來發聲的時候了。他認為無論何黨何派，只要認同民主理念、美國憲法、普世價值，都該站在正義的一方。他說華裔容易將自己邊緣化，鼓勵更多華人走出來捍衛正義和憲法，用行動回報這個給予民主、自由、平等的國家。

北卡教堂山市議員顧泓彬和凱瑞市議員劉廣亞都曾在大選間為拜登在報紙廣告上站台，她們說遊行集會是憲法保護的言論自由，希望參加者在疫情期間能做好保護措施，確保個人和家庭的安全。

北卡華人參加華盛頓特區12月的違憲抗議遊行。(陳海娜提供)
北卡華人參加華盛頓特區12月的違憲抗議遊行。(陳海娜提供)
黃敏參加華盛頓特區11月的百萬挺川遊行。(黃敏提供)
黃敏參加華盛頓特區11月的百萬挺川遊行。(黃敏提供)

華人 美國 遊行

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