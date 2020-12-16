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新冠疫苗抵北卡 分4階段施打

記者王明心／北卡羅來納州報導
一位退休護士接受杜克醫院的第一份新冠疫苗注射。(abc電視台新聞報導)
一位退休護士接受杜克醫院的第一份新冠疫苗注射。(abc電視台新聞報導)

由美國食品藥物管理局(FDA)批准的輝瑞(Pfizer)疫苗於14日抵達北卡，並已開始施打。州長庫柏(Roy Cooper)表示這是科學和健康領域的卓越成就，將盡速讓所有民眾都獲得注射。北卡衛生署(NCDHHS)發布施打疫苗的四個進程，呼籲在所有人都接受注射之前，民眾須繼續遵守「戴口罩、保持6呎距離、勤洗手」的3W原則(wear a mask, wait six feet apart, wash your hands)。

北卡衛生署秘書長柯涵(Mandy Cohen)在記者會上表示，注射後可能會有流汗、疲倦等副作用，但疫苗「絕對安全有效」，並保證所有北卡居民最後都能獲得注射。因目前數量仍有限，北卡將依照四個階段，逐步提供民眾疫苗。

第一階段將提供給每一位可能接觸到COVID-19的衛生保健工作者，譬如醫生、護士、清潔患者使用區域的人員、向這些工作人員提供疫苗的人員、在養老院負責長期護理的人、員警、食品加工、教師等基本一線工作人員、衛生保健工作者、生活在監獄、無家可歸者收容所、移民和漁業住房中患有兩種以上慢性疾病的人，和在監獄、拘留所和無家可歸者收容所中無慢性病的工作人員。

第二階段針對基本一線工作者、保健工作者、監獄、無家可歸者收容所或移民和漁業住房中的人、65歲以上成人，以及65歲以下患有一種慢性病，根據疾病預防控制中心(CDC)的定義，會因而導致嚴重疾病風險的成年人。

接受第三階段疫苗注射的是大學生、從事對社會至關重要且風險較低的工作者。如果屆時已經有獲批准的兒童疫苗，幼稚園到12年級的學生也將包括在此階段。第四階段則是所有願意接受新冠疫苗的民眾。

民眾可上網查詢自己何時何地可接種疫苗：covid19.ncdhhs.gov/vaccines。

北卡衛生部秘書長柯涵(Mandy Cohen)宣布北卡新冠疫苗注射的四個階段。(...
北卡衛生部秘書長柯涵(Mandy Cohen)宣布北卡新冠疫苗注射的四個階段。(北卡衛生部官網)

疫苗 北卡 監獄

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