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共和黨議員籲修法 無特殊原因禁郵寄投票

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州共和黨州議員籲修法，禁止無特殊原因的缺席投票申請。圖為11月大選完畢後，一名喬州選務人員正在清點郵寄選票。(美聯社)
喬州共和黨州議員籲修法，禁止無特殊原因的缺席投票申請。圖為11月大選完畢後，一名喬州選務人員正在清點郵寄選票。(美聯社)

喬治亞州參議會的共和黨人呼籲修法，禁止無特殊原因的缺席投票申請，並希望禁止選票投遞箱的設置。此次大選的郵寄投票比例上升，導致最後拜登以約1萬1700票的差距擊敗川普，贏得喬州

今年總統選舉，喬州已進行過兩次重新計票，包括一次人工重新計票。據州務卿辦公室表示，拜登的缺席選票數是川普的近兩倍。拜登共得到近85萬張缺席選票，而川普只有45萬張左右。

川普數個月來，一直對郵寄選票提出質疑，並在選後指控喬州總統大選存在著廣泛欺詐行為。共和黨籍的選務官員駁斥了這些說法，表示在11月的選舉中，沒有系統性錯誤或欺詐的證據。

喬州參議會共和黨黨團會議聲明表示，他們將在下次立法會議召開時推動變革，同時間並否決了特別立法會議的想法。特別立法會議是川普呼籲召開，以求顛覆選舉結果。

明年度的立法會議將於1月11日開始。

共和黨人並要求選民申請缺席選票時，需提出具有照片的身分證件，並且具有特殊理由。

民主黨和投票權益團體則表示，共和黨的努力是反民主的，而且若修法成功，將剝奪合法選民的選舉權。

由2018年與坎普(Brian Kemp)競爭州長職位的民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)所建立的投票權益倡導組織Fair Fight Action首席執行官Lauren Groh-Wargo在推特上抨擊，「喬州共和黨人軟弱、無所不用其極。」她表示，佛州和俄亥俄州有著與喬州類似的郵寄投票法律，而川普也贏得這兩州。郵件投票對所有美國人都有利；共和黨不應再壓制選民權益。

根據美聯社指出，在新冠疫情消退之後，這項變革可能會帶給共和黨人適得其反的效果。在2018年前的幾年中，共和黨人經常從喬州的缺席選票中得利。

自2005年由共和黨主導的立法機關提出修法以來，喬州人就可以不須理由以郵寄方式投票，儘管此一方式直到今年疫情流行以來才被廣泛使用。

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