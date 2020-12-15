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「五力全開」演唱會 彭佳慧12.19唱出希望「總是會好的」

【本報訊】
彭佳慧唱出希望「總是會好的」。本周六(12/19)線上見。(主辦單位提供)
彭佳慧唱出希望「總是會好的」。本周六(12/19)線上見。(主辦單位提供)

情歌天后彭佳慧受世界日報邀約，將參加12月19日美東晚上9時由美國世界日報舉辦、麥當勞贊助播出「五力全開 Our Hope線上演唱會」。世界日報為了在美國緊張的疫情下，能夠用音樂為美國華人帶來全新希望，邀請彭佳慧首次獻唱新歌「總是會好的」，希望帶給大家正面的力量。

曾獲得台灣金曲獎最佳國語女歌手獎的彭佳慧表示， 因為疫情關係，今年很少飛外地，但也有更多時間在家裡陪家人與小孩，同時也製作了新的專輯。因為疫情關係，她能夠在線上唱給美國華人聽，覺得是一件很開心的事。

彭佳慧將在Our Hope線上演唱會上，第一次演唱她特別作曲、由羅文裕作詞的新歌「總是會好的」，「希望藉由這首新歌，帶給全球民眾一個大大的鼓勵，並希望大家走出疫情」。

彭佳慧還表示：「2020年是很特別年分，我想多年後再回顧，一定會被一直記住、提起，雖然疫情阻礙了行動，也給了很多美好，但千萬不要對愛放棄，總有一天我們會在某個角落再見面。」

五力全開Our Hope線上演唱會除了邀請金曲天后彭佳慧外，還有台灣歌手林宥嘉、周興哲、台裔美藉歌手Jason Chen(陳以桐)以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)也將參與當天演出。

另外，上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得彭佳慧親筆簽名的麥當勞T恤。邀請大家12月19日美東時間晚上9時，上網觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著她一起迎接2021年新希望：ourhope.worldjournal.com。

線上報名二維碼。(主辦單位提供)
線上報名二維碼。(主辦單位提供)
五力全開Our Hope 線上演唱會，聽五位華語巨星線上唱出新希望。(主辦單位提...
五力全開Our Hope 線上演唱會，聽五位華語巨星線上唱出新希望。(主辦單位提供)

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