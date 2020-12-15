佛州5間醫院開打疫苗！衛生廳估明年2月全民接種疫苗

坦帕綜合醫院31歲的護士接種新冠疫苗。右二為州長德桑提斯。(坦帕綜合醫院臉書)

坦帕綜合醫院周一收到首批1萬9500劑新冠疫苗 快遞，州長德桑提斯(Ron DeSantis)親自簽收。醫院總裁寇里斯(John Couris)稱疫苗為「2萬劑希望」，州長和州應急中心主任莫斯科維茨(Jared Moskowitz)稱此為是歷史性的一天。本周將陸續收到約10萬劑用於前線的醫護人員，6萬劑用於長期護理機構。

坦帕綜合醫院(Tampa General Hospital)一名31歲護士當天成為佛州 首批接種疫苗的人之一。由於輝瑞疫苗注射需要兩輪，因此約三周內將再次注射。

佛州的五間醫院系統被選為第一批接收、存儲和管理疫苗，包括坦帕綜合醫院，奧蘭多雅德溫醫療(AdventHealth Orlando)，好萊塢 紀念醫院(Memorial Regional Hospital in Hollywood)，UF Health Jacksonville和邁阿密傑克遜紀念醫院(Jackson Memorial Hospital in Miami)。在五間醫院系統為其醫生、護士和其他一線工作人員接種疫苗後，他們將去其他醫院為醫護人員施打。

醫護人員和長期護理居民接種疫苗後，下一步將是給老年人和有嚴重疾病的高危群體施打。佛州一般民眾，即健康，65歲以下且未從事醫療工作者，預計可於2021年2月施打疫苗。

依最初計畫，本周將獲得17萬9000劑，接下來的兩周分別各10萬，但因輝瑞出現生產問題，可能影響到接下來幾周的出貨量。州府希望Moderna的疫苗能夠在周五之前獲得緊急使用授權，並盡快開始發貨。預計Moderna於下周開始交付30萬至40萬劑。若輝瑞下兩周的訂單能履行，佛州可有超過100萬劑疫苗，如果沒有，預計12月可能只有70到75萬劑。強生公司(Johnson & Johnson) 也有望在1月申請授權。

州衛生廳14日報告，當日新增8452例確診，累計染疫113萬4383例，死亡增137人，總數2萬271人，住院治療累計5萬8269病例。