動盪之年 佛州槍證申請破紀錄

2020年佛州隱蔽攜槍執照申請數創紀錄。(美聯社)

根據州府數據，佛州 10月隱蔽攜槍執照(concealed weapons licenses, CWL)申請數破歷史紀錄，2020年預計逾30萬件新申請也將創紀錄。根據紀錄，通常在總統選舉年的申請量會增加，而新冠疫情 亦可能推動申請量。

10月申請隱蔽攜槍執照的數量比歷史上任何其他月份都多，統計數據顯示，除8590人CWL更新申請之外，10月還有3萬8349筆新的申請。今年7月以來，每月至少有3萬6000筆CWL新申請，預計今年將處理30萬5043筆新申請和14萬3749筆更新申請。2019年，佛州收到20萬2698份新CWL申請，而在2018年，有18萬8900份。

佛州2020年隱蔽攜槍執照申請創紀錄。(取自Florida Concealed Weapons Permit臉書)

州農業和消費者服務廳(Florida Commissioner of Agriculture and Consumer Services)正採取措施以減短申請程序審查時間，以及電話和線上服務等待的時間。廳長妮基‧弗來德(Nikki Fried)表示，申請作業不僅將變得更有效率，也將更負責可靠。弗來德表示，今年平均每周需處理約1萬件，雖然已將初審時間減短近98%，但仍將雇用更多員工，並進一步簡化流程，也將確保每個申請者都依法律要求做完整的背景調查。

攜帶槍枝武器需上安全課程。(取自臉書官網)

申請隱隱蔽攜槍執照及諮詢：https://www.fdacs.gov/Consumer-Resources/Concealed-Weapon-License，登記攜帶武器安全課程：www.floridacarryclass.com。