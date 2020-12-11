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新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

喬州首波疫苗預計7-10天收到 醫護、老弱先打

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州預計可在7至10天後收到首批疫苗。(美聯社)
喬州預計可在7至10天後收到首批疫苗。(美聯社)

喬治亞州COVID-19確診病例在10日再創新高，單日共有6126例，檢測的陽性比率則高達14%。而目前州官員正等待分發第一輪的COVID-19疫苗，州長坎普(Brian Kemp)呼籲，州民應持續遵守公共衛生準則。

坎普表示，第一批疫苗將無法給予所有人施打，因此持續防疫至關重要。他說，未來幾天所收到的疫苗將率先給予最脆弱的人們，以及須與COVID-19對抗的前線醫護人員。

最快在下周，美國食品和藥物管理局(FDA)就可以對輝瑞(Pfizer)和Moderna的疫苗給予緊急使用授權。坎普表示，預計喬州可在未來7至10天內收到疫苗。

喬州公衛署署長杜米(Kathleen Toomey)說，她預期該州第一階段將分發到數十萬支疫苗，儘管她說確切數目仍會變動。

該州將遵循CDC免疫實踐諮詢委員會的建議，並向醫護人員以及在療養院或長照機構中生活或工作的人員提供第一批疫苗。

該州並建立了與接種者保持聯繫的系統，因為該疫苗需要注射相隔三到四個星期的兩劑才能見效。

杜米表示，該州最大挑戰之一是克服某些人對疫苗安全的擔憂。

她表示，對疫苗安全有充分的信心。這個疫苗不僅有效，且將扭轉喬州的疫情。

坎普表示他和杜米都將接受疫苗接種，以便使公眾放心。

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