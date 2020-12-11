亞城都會區PPP貸款 批准近11.4萬筆

據小型企業管理局(SBA)12月1日發布的新數據指出，亞特蘭大 都會區共批准了11萬3954件PPP貸款 ，資本總額超過101億元。

此項價值6590億元的計畫於4月份啟動，旨在疫情間提供高達1000萬元的可免除貸款(forgivable loans)，包括兩個月的工資及其他如房租、水電等費用，用以幫助500人以下的小型企業。該計劃曾因偏愛規模較大的企業而受到批評，因其原是針對脆弱的小型企業所設計的。

其中也有幾起關於申請欺詐的指控訴訟。

根據亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，在喬治亞州批准的近17萬件貸款中，都會區約佔67％，其資金總計145億元。

而亞城都會區有11家公司獲得了1000萬的PPP貸款批准，這是所能獲得資金的最上限。然而，SBA發布的訊息並不表示這些公司最終將接受並使用批准貸款。某些公司在決定不需要貸款之後將其歸還。

這11家獲1000萬元PPP貸款批准的大多是食品服務行業的大公司，包括：

●Atlanta Restaurant Partners LLC：該公司經營亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場的餐廳，包括One Flew South和Chicken+Beer，同時也是TGI Friday's和Einstein Bros. Bagels等多家連鎖店的特許經營商。該公司與First Horizon Bank合作，該貸款將提供500個工作崗位。

●HOA Restaurant Holder LLC：在44個州、28個地區負責435家Hooters餐館的特許經營。該公司與Renasant Bank合作，這筆貸款將支持500個工作崗位。

●National DCP LLC：市值20億元的採購合作社(purchasing cooperative)，為Dunkin’Donuts的加盟商提供服務。該公司與Citizens銀行合作。

●Neighborhood Restaurant Partners Florida LLC：該公司在美國 南部擁有近120個Applebee特許經營點，其中包括喬州41處。該公司與美國銀行(BOA)合作，這筆貸款將提供500個工作崗位。

●RMH Franchise Corp.：第二大的Applebee特許經營者，擁有131個營業地點。該公司與BMO Harris銀行合作，這筆貸款將支持500個工作崗位。

●Montana Grill Inc.：全國性的牛排館連鎖經營者，旗下約有40家餐廳。該公司與摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）合作，該貸款將支持500個工作崗位。

●TW Restaurant Holder LLC：經營Hooters餐廳專營權。該公司與Stearns Bank合作，這筆貸款將提供469個工作崗位。

其他獲得PPP資金1000萬美元批准的本地公司包括：

●C2 Educational Systems Inc.：是一家考試準備與輔導公司。該公司與Pacific Mercantile Bank合作，將支持500個工作崗位。

●Innovative Service Technology Management Services Inc.：商業服務公司，主要提供設施和文檔管理，法律諮詢和招聘服務。該公司與Piedmont Bank合作，將支持500個工作崗位。

●Longstreet Clinic PC：是位於甘斯維爾(Gainesville)的多種專業醫療團隊，在疫情流行初期病患就診數急劇下降，並不得不解僱員工。該公司與Regions Bank合作，將支持499個工作崗位。

●McCalla Raymer Leibert Pierce LLC：是一家位住宅和商業房地產法律服務公司。該公司與Renasant銀行合作，將提供478個工作崗位。

而亞城都會區共有691筆PPP貸款，金額不足1000元。這些公司中有將近80％僅有一個員工或以下。這些最小的貸款中約有60％來自美國銀行，富國銀行或KabbageInc。

以行業區別，亞特蘭大都會區以「全方位服務餐廳」(Full-service restaurants)所批准數量最多，共有3292件PPP貸款案。，再者是「所有其他個人服務」，共有3169件，其中包括清潔服務和管家，水療和健康服務以及園林綠化服務等。

房產代理及經紀人所獲PPP貸款批准數排名第三，共有2888件，再來是律師事務所的2821件，及美容院的2606件。

雖然國會已提出了第二輪PPP資金作為第二輪刺激方案(stimulus package)的一部分，但目前尚不清楚是否能夠在2021年1月20日新總統就職之前通過救濟法案。