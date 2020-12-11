我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

疫情中 亞特蘭大都會區房價飛漲

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
疫情期間，亞特蘭大都會區房市仍看漲。(美聯社)
疫情期間，亞特蘭大都會區房市仍看漲。(美聯社)

新冠病毒流行期間，由於房屋貸款利率創新低、未受裁員影響生計的家庭有強烈住房需求，以及目前賣家不願讓房屋在市場上停留太久，避免陌生人流連忘返等因素，亞特蘭大住房市場看俏，成交價錢也高漲。

根據Re/Max的數據，10月份亞城都會區房屋出售的中位價為29萬元，比2019年10月高16.5％。該數據收集了來自28個郡的交易數據。

當地10月份售出了9150套房屋，比一年前增長了約11％。

Re/Max Around亞特蘭大的經紀人兼所有人瓊斯(Kristen Jones)說：「唯一下降的指標是待售的房屋數，這意味著市場無法滿足買家的需求。」

專家認為，當市面上待售房屋數等於大約六個月的銷售時，對於買賣雙方來說槓桿作用是相同的，意即市場相對平衡。但是，亞城都會區的房市多年來一直向賣家傾斜，在疫情期間待售屋短缺現象更加嚴重。

10月時，該地區的待售房屋數僅等同於約1.7個月的銷售量。這意味著購房者經常互相以更高價競購房屋。

一年前，中位數銷售價比賣方要價低了7.8％。根據Re/Max的數據，今年10月的銷售價格中位數僅比標價低2.8％。

根據Re/Max的說法，10月份亞特蘭大房屋售出前的平均上市時間只有37天，是十多年來最短的 。

亞特蘭大房地產經紀人協會主席皮諾(Jennifer Pino)說，低利率正吸引買家進入市場，並賦予更多的購買力。她說：「這些因素將繼續對未來幾個月的平均房屋銷售價格構成壓力。」

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，10月份時，亞特蘭大都會區房價最高的郡為福賽斯郡(Forsyth)，平均房價為39萬1462元；最低的為克來頓郡(Clayton)，平均房價為16萬。

10月份售出最多房屋的郡為富頓郡(Fulton)，共售出1667間房，再來為谷內郡(Gwinnett)與卡布郡(Cobb)。

亞特蘭大 房價 利率

上一則

民調：75%維州人憂子女疫期學習落後

下一則

該不該打疫苗？專家這樣說

延伸閱讀

疫情衝擊喬州經濟 逾1/4小企業關門

疫情衝擊喬州經濟 逾1/4小企業關門
全美最佳退休城市 亞城第四 邁阿密、傑城名列前二

全美最佳退休城市 亞城第四 邁阿密、傑城名列前二
亞馬遜砸2340萬 在多若維爾建配送站

亞馬遜砸2340萬 在多若維爾建配送站
1/4喬州租客上月欠租 全美排第4

1/4喬州租客上月欠租 全美排第4
反擊「無作為」批評 坎普延長喬州防疫

反擊「無作為」批評 坎普延長喬州防疫
亞特蘭大急難救助協會 關懷留學生

亞特蘭大急難救助協會 關懷留學生

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
艾立吉涉嫌殺害妻子紀夢奇。 （本報檔案照片）

紀夢奇命案 警方找無遺骸 兇嫌反控妻子已回中國見網友

2020-12-09 12:28
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
芝加哥警局公布日前暴力劫車案兇嫌的作案畫面。(芝加哥警局)

劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手

2020-12-08 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠