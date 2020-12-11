疫情中 亞特蘭大都會區房價飛漲

疫情期間，亞特蘭大都會區房市仍看漲。(美聯社)

新冠病毒流行期間，由於房屋貸款利率 創新低、未受裁員影響生計的家庭有強烈住房需求，以及目前賣家不願讓房屋在市場上停留太久，避免陌生人流連忘返等因素，亞特蘭大 住房市場看俏，成交價錢也高漲。

根據Re/Max的數據，10月份亞城都會區房屋出售的中位價為29萬元，比2019年10月高16.5％。該數據收集了來自28個郡的交易數據。

當地10月份售出了9150套房屋，比一年前增長了約11％。

Re/Max Around亞特蘭大的經紀人兼所有人瓊斯(Kristen Jones)說：「唯一下降的指標是待售的房屋數，這意味著市場無法滿足買家的需求。」

專家認為，當市面上待售房屋數等於大約六個月的銷售時，對於買賣雙方來說槓桿作用是相同的，意即市場相對平衡。但是，亞城都會區的房市多年來一直向賣家傾斜，在疫情期間待售屋短缺現象更加嚴重。

10月時，該地區的待售房屋數僅等同於約1.7個月的銷售量。這意味著購房者經常互相以更高價競購房屋。

一年前，中位數銷售價比賣方要價低了7.8％。根據Re/Max的數據，今年10月的銷售價格中位數僅比標價低2.8％。

根據Re/Max的說法，10月份亞特蘭大房屋售出前的平均上市時間只有37天，是十多年來最短的 。

亞特蘭大房地產經紀人協會主席皮諾(Jennifer Pino)說，低利率正吸引買家進入市場，並賦予更多的購買力。她說：「這些因素將繼續對未來幾個月的平均房屋銷售價格構成壓力。」

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，10月份時，亞特蘭大都會區房價 最高的郡為福賽斯郡(Forsyth)，平均房價為39萬1462元；最低的為克來頓郡(Clayton)，平均房價為16萬。

10月份售出最多房屋的郡為富頓郡(Fulton)，共售出1667間房，再來為谷內郡(Gwinnett)與卡布郡(Cobb)。