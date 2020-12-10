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助就業 佛州獲聯邦新冠救災資金

記者陳文迪／佛州報導
圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員消毒櫃台。(OIA臉書)
圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員消毒櫃台。(OIA臉書)

州長德桑提斯(Ron DeSantis)近日宣布獲得2800萬元聯邦撥款，將用於幫助受新冠疫情影響的人找到工作。勞工部的災害復原就業補助金(Disaster Recovery Dislocated Worker Grant)將由佛羅里達經濟機會廳管理(DEO)，以提供臨時救災工作，就業和培訓服務。因持續的疫情而失業，被裁員或調職者，以及長期失業的佛州人都有資格獲得援助。

救災工作包括向有需要的人提供食物、藥品和其他用品；設立隔離區並幫助被隔離人員；在食品分配中心工作；以及對學校和檢疫區進行清潔和消毒。

德桑提斯表示，隨著州和地方社區繼續從疫情中恢復，再提供2800萬元用於救災工作，期待盡快使用資金，讓有需要的佛羅里達人有工作的機會。DEO在今年早些時候也獲得1200萬元的相同補助金。

佛州職業資源(CareerSource Florida)總裁兼執行長丹納德(Michelle Dennard)表示，該項基金將通過提供就業和培訓服務，幫助失去工作的佛州人。聯合DEO的合作夥伴，為社區提供服務，幫助重建佛州的經濟。有需要者可至佛州職業資源服務中心(Florida CareerSource Center)網頁申辦：http://careersourceflorida.com/your-local-team/。

圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員在航站大廳做消毒工作。(OIA臉書)
圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員在航站大廳做消毒工作。(OIA臉書)
圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員消毒行李推車設備。(OIA臉書)
圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員消毒行李推車設備。(OIA臉書)
圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員消毒洗手間。(OIA臉書)
圖為奧蘭多國際機場(OIA)工作人員消毒洗手間。(OIA臉書)

佛州 就業 疫情

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