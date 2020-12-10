全美駕駛最危險州 佛州第3

全美駕駛最安全和最危險州。紅色為高危州。(取自報告)

根據提升法律基金公司(Uplift Legal Funding)研究，依致命車禍 事故案量排名的全美駕駛最危險州，佛州排名第三，2018年共發生2915起致命車禍，3133人死亡；第一名是德州 ，有3300多起致命車禍，3642人死亡，第二名為加州，致命事故3259起，死亡人數超過3500人。

研究人員還考慮了諸如撞車事故中，有多少駕駛的血液酒精含量高於法律限制，和安全帶使用數據等因素。根據報告，儘管發生致命事故的次數最多，但德州的安全帶使用率仍達到90％。

第四名危險為喬治亞州，致命事故1407起，死亡人數1504；北卡羅萊納州排名第五，1321起致命車禍事故，死亡人數1437人。

根據榜單，駕駛最安全的州是羅德島，只有56起致命事故和59人死亡；第二名佛蒙特州60起事故，68人死亡；第三名阿拉斯加州 69起事故，80人死亡；第四名北達科達州95起事故，105人死亡；第五名懷俄明州，100起事故，111人死亡。

研究人員指，車禍對受害者及其家人來說可能是毀滅性的，即使這些事故沒有致命的危險。即使在每天行駛的道路，都要盡可能小心。報告網址：https://upliftlegalfunding.com/most-dangerous-us-states-driving/。