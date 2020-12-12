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亞城和平超市Happy Holiday虎牌電子鍋便宜賣 全超市購滿50元送一箱大白菜

亞特蘭大工商組
烤鴨是和平超市最受歡迎的特色商品之一，全鴨一隻僅16.95元。
烤鴨是和平超市最受歡迎的特色商品之一，全鴨一隻僅16.95元。

位於Chamblee市百福大道上的和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，經常推出令人驚喜的優惠產品回饋顧客。現逢聖誕與新年假期，敬請期待和平從12月18日(周五)到1月5日(周二)推出歲末年終大回饋。除繼續大推感恩假期時的生鮮食品外，還推出日本Tiger虎牌JNP-1500八人份電子鍋，現在特價只要118元，先買先贏，售完為止。

同時和平超市為感謝顧客的支持，凡是在特價期間購物滿50元，便可獲價值12.99元、一箱50磅重的大白菜，送完為止。

華人以米飯為主食，能煮出一鍋好飯的虎牌JNP-1500系列電飯鍋，只需輕輕一按，就可以煮出富光澤、彈性、香味且粒粒分明好吃又鬆軟的米飯，並且在保溫模式下保持米飯新鮮口感，每次最多8人份。先進的烹飪功能採用環繞式加熱系統，甚至可以精確地控制溫度及蒸汽流動。不沾內鍋易於清潔，電線可收縮，隨機還附送量杯及飯勺。

更重要的是，和平超市真得是以優惠價出售日本虎牌JNP-1500系列電飯鍋，比在量販店和網路平台賣得更便宜。這個電子鍋一鍋三用，可以煮飯、蒸點心和燉菜，自家使用非常方便，在此年節期間更適合當作送給親朋好友的禮物。

和平超市是亞特蘭大都會區老字號的亞洲超市，由於全店肉類均直接從肉廠進貨，因此雞鴨牛豬價格便宜，一隻烤鴨16.95元，在亞特蘭大都會區僅此和平一家。這次的特價品中，繼續推出金錢腱一磅3.29元，還有切豬腳一磅1.99元，價格便宜又新鮮，由於非常受到大眾歡迎和搶購，因此一人限購5磅。另外，自然放養而肉質實在、口感佳的永利走地貴妃雞，一隻11.99元。

這次推出的特價商品還有炸油餅買五送一，每個約兩磅重的越南大肉粽8.88元，每日僅賣20個，售完為止；大芋頭原價一磅0.59元，特價0.48元；中國芥蘭原價一磅1.49元，特價1.29元；東南亞著名的泡麵Sedaap，原味乾撈麵、檸檬香墨魚湯麵、韓式辣雞炒麵都是特價一箱12.95元；泰式粿條Pad Thai Noodle一包0.99元；泰式香蕉一磅0.69元；Foco Coco椰子汁原價一箱28.95元，特價25.95元；壽星公煉乳14oz一罐1.99元；法式滴漏咖啡Café Du Monde原價一罐5.99元，特價5.28元。

和平超市還有各類商品出售，舉凡各類熟食，鮮榨甘蔗汁，唐山什貨，游水海鮮，四時瓜果，新鮮肉類，港式燒臘，參茸補品，各式禮品，家庭用品，零售、批發，在這兒應有盡有。和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。

和平超市食物和商品歲末年終大回饋，購物滿50元可獲贈一箱50磅重的大白菜，送完為...
和平超市食物和商品歲末年終大回饋，購物滿50元可獲贈一箱50磅重的大白菜，送完為止。
和平超市推出價格非常優惠的日本Tiger虎牌JNP-1500八人份電子鍋，先買先...
和平超市推出價格非常優惠的日本Tiger虎牌JNP-1500八人份電子鍋，先買先贏，售完為止。
和平超市肉類均直接從肉廠進貨，因此雞鴨牛豬價格便宜又新鮮。
和平超市肉類均直接從肉廠進貨，因此雞鴨牛豬價格便宜又新鮮。

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