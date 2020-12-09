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北卡三角地區李雅君 泰雅語創作福音歌曲

記者王明心／北卡羅來納州報導
歌曲「יהוה神的名」影片的片頭。(截圖自歌曲影片)
歌曲「יהוה神的名」影片的片頭。(截圖自歌曲影片)

由杜克大學神學院神學藝術中心發起的雅歌文藝獎，日前公布結果。北卡三角地區李雅君用母語泰雅族語創作，通過初賽，進入複賽，雖然最後落選，但她覺得整個創作過程充滿恩典和祝福，鼓舞她繼續創作的熱情。

根據杜克官網，該獎旨在獎掖華人基督教文學、音樂和藝術創作，鼓勵全世界華人文藝作者從自身獨特的民族身份、經驗出發，為世界貢獻靈性的文藝果實。歷經9個月的徵稿期間，收到了900多件作品，經過三輪評選，決定文學、視覺藝術、音樂三組獲獎名單。

李雅君以自己作詞作曲的「יהוה神的名」參加音樂A組福音歌曲比賽。在洛麗公立學校教授中文的她表示，創作詞曲源於在以色列巧遇一位師母，對方說神會賜她創作詩歌的恩賜。她當時聽到這個「預言」，覺得很驚訝，因為她既不是音樂科班，也不曾學過作詞作曲。旅程結束後，這個對話從此埋藏在她的記憶深處。

今年7月她和教會姐妹聊天時，不經意聊到這段對話，對方告知這個比賽，她想到剛好可趁疫情在家上班期間，為主創作詩歌，熱情立時高漲，躍躍欲試。不過畢竟是首次嘗試，該從何開始？她說「跪下禱告」是她邁開創作的第一步，向神求問該創作什麼樣主題的詩歌？該引用哪段經文？該用什麼調？

比賽主旨中「鼓勵從自身獨特的民族身份、經驗出發」，啟發她使用泰雅族語創作的靈感。因擔心自己唸得不標準，還特別跟以前的學生家長，持有泰雅族語教師認證的拉拜依．尤耀師母求助，為她錄下泰雅族語聖經經文「神的百姓，起來吧！興起，發光！因為你的光已經來到！耶和華的榮耀發現照耀你。」

她的創作構思是把代表神力量的號角聲放在開頭，接著加入泰雅族語經文，詩歌部分則用希伯來語及華語。曲風部分她融合民族風、饒舌風和古典風，除了她生命中的三種語言外，還用節奏分明的鼓聲傳達喜樂盼望、簡易順口的旋律專注宣告神的屬性，再將柔順琴聲放入間奏中，象徵神的慈愛像水流般滋潤枯竭的心田。

她說從得知比賽消息到報名截止只有一個月多的時間，遇到工作繁忙、家庭瑣事、靈感乾涸時，創作就會停滯下來，所幸背後有強大的後援團：擅長吹號角的姐妹為她開啟歌曲、教會提供硬體設備、音控同工教她使用錄音器材、弟兄姐妹為她守望禱告、家人全心支持。

歌曲發表後，她收到許多溫暖的回饋，有人感動、受鼓勵，有人帶著孩子一起唱，有人為她加油。

李雅君說雖然詩歌最終沒有得獎，但過程中所經歷的祝福和恩典使她無比感恩，也大大開啟她對創作詩歌的熱忱，她將繼續創作，對世間傳達她所領受的愛。

此歌曲在Youtube上的鏈接：bit.ly/39TIola。

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