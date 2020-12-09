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葛培理檔案和研究中心 奠基夏樂市

記者王政賢／北卡羅來納州報導
於2018年2月21日去世的葛培理，享年99歲。(billygraham.org網站)
於2018年2月21日去世的葛培理，享年99歲。(billygraham.org網站)

夏樂市是「美國的牧師」(America's Pastor)葛培理(Billy Graham)出生的地方。他的長子葛福臨(Franklin Graham)日前主持了耗資1400萬元的「葛培理檔案和研究中心」(Billy Graham Archive and Research Center)奠基儀式。葛福臨表示：能將父親生活的所有方面集中在一處非常重要，而且知道從現在起許多代人將能從此中受益。

葛培理於1939年被按立為美南浸信會(Southern Baptist)牧師，很快成為家喻戶曉的人物。據葛培理福音佈道協會(Billy Graham Evangelistic Association)指出，他曾在185個國家和地區，直接向近2億1500萬人佈道，另有數百萬人通過電台和電視聆聽他的佈道。

葛培理與歷屆總統關係密切，曾與多位共同祈禱並提供諮議。

葛培理於2018年2月21日去世，享年99歲。他是第四位靈柩被安放在國會大廈Capitol Rotunda的已故普通公民。

葛培理福音派協會發言人莫斯利(Lisa Moseley)指出，該中心占地1.46畝，是備有先進設施的3萬4000平方呎的兩層樓建築。她表示，雖然該建築計畫於2021年10月完成，但要等到2022年1月各研究人員才能準備就緒。而要建立檔案並將所有內容轉移到位，還需三個月的時間。

目前，擁有70年歷史的葛培理各文物分別保存在伊利諾州的Wheaton College，其在Ｍontreat的辦公室，葛培理福音派協會和夏樂南部的葛培理圖書館。葛培理圖書館僅在2018年就有21萬4000人到訪。

北卡州立法機構決定，雕塑家法根(Chas Fagan)正在製作一座葛培理全身青銅雕像。此雕塑將取代前州長艾科克(Charles Aycock)在國會大廳裡的雕像。

2018年在國會園形大廳舉辦的葛培理告別儀式。(ShareAmerica網站)
2018年在國會園形大廳舉辦的葛培理告別儀式。(ShareAmerica網站)
2018年在國會園形大廳舉辦的葛培理告別儀式。(billygraham.org網...
2018年在國會園形大廳舉辦的葛培理告別儀式。(billygraham.org網站)
葛培理檔案和研究中心設計圖。(billygraham.org網站)
葛培理檔案和研究中心設計圖。(billygraham.org網站)

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