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疫情飆升 北卡居民12‧11起晚間10點至凌晨5點宵禁

記者林昱瑄／綜合報導

由於北卡羅來納州近日確診病例和住院數持續攀升，州長庫柏(Roy Cooper)周二宣布，將自周五起實施「修改版居家避疫令」(modified stay-at-home order)，所有居民在晚上10時至清晨5時都必須待在家中，除非是外出工作或獲取必需的商品或服務。該命令將持續至2021年1月8日凌晨。

酒精飲料亦將於每天晚上9時後暫停銷售，這將較以往規定的11時提前了兩小時。

這是該州自陣亡將士紀念日以來再度實施類似的防疫措施。

庫柏在記者會上表示，全州確診數持續增加，「在過去一周內，確診病例連續三天打破了單日紀錄，並且檢測的陽性比例已增加到10%以上。」

北卡政府建議居民無論如何盡量待在家中，並盡可能在家工作。進入所有室內公共場所，民眾仍然需要佩戴口罩。

聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)秘書科恩(Mandy Cohen)上周宣布，北卡將在下周收到首批輝瑞疫苗，預計將有約8萬4000劑。

北卡羅來納州 檢測 居家避疫

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