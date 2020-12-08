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FPL逾萬用戶 因疫情付不出電費

記者陳文迪／佛州報導
疫情衝擊經濟，積欠電費的家庭大增。(FPL臉書)
疫情衝擊經濟，積欠電費的家庭大增。(FPL臉書)

受新冠疫情影響，根據佛羅里達電力和照明公司(Florida Power and Light，FPL)10月數據，逾3萬戶欠費逾三個月以上，逾4萬戶積欠二到三個月，去年同期，僅6000戶欠繳。

FPL月前宣布向通過LIHEAP之類的計畫獲得聯邦補貼電費的用戶提供每月20元的信用額度，於12月生效，並將持續到2021年12月。FPL也向同意用現金償還有餘額的客戶200元的信用折扣，以及長期的還款計畫，將夏季的高額帳單分配到較低的冬季帳單上。

另外，邁戴郡提供低收入家庭能源援助計畫，該計畫已獲得聯邦政府30年的資助。邁阿密戴德的LIHEAP計畫今年從CARES法案中獲得810萬元的資金。霍爾德說，自7月以來，已有1萬4000多人尋求幫助。到目前為止，該計畫已為5000多個家庭提供超過320萬元援助。通常，一個家庭一年可獲1200元，因新冠疫情，已將最高援助額提高到每年2000元。

FPL用戶需要幫助者可上網：FPL.com/Help，或電話：(800)226-3545。邁戴郡居民可電話：(786)469-4640，或上網商請：www.miamidade.gov/socialservices。

因聯邦政府紓困撥款，邁阿密戴德郡將幫助財務緊張客戶的計畫預算增加一倍，達到近2000萬元，但有需要的居民仍在湧入。郡府表示，很多都是五、六個月前不認為會需要申請公共救助的人。

根據美國能源信息協會(U.S. Energy Information Association)的數據，2015年的一項研究發現，大約31％美國家庭難以支付能源等費用，其中大多數是低收入少數族裔家庭。

疫情衝擊經濟，積欠電費的家庭大增。(FPL臉書)
疫情衝擊經濟，積欠電費的家庭大增。(FPL臉書)

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