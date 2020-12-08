疫情衝擊喬州經濟 逾1/4小企業關門

與去年相比，喬治亞州的小型企業，有超過四分之一已關閉。(美聯社)

儘管經濟持續好轉，但根據哈佛大學Opportunity Tracker的最新數據顯示，與一年前相比，在喬治亞州的小型企業，有超過四分之一已關閉，受災最重的是住宿和餐飲服務。

根據追蹤餐廳預訂情況的Open Table數據，過去30天內，亞特蘭大 都會區的餐廳平均減少了44%的顧客。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，新冠病毒病例激增除了危及生命、威脅衛生保健系統外，民眾對於病毒的恐懼亦改變消費習慣，更打擊了所有依賴現場消費的職業，從餐飲服務商、活動組織者、服務員到調酒師無一倖免。

根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的數據，自春季居家避疫以來，亞特蘭大都會區經濟已持續回升，工作數持續增加，但仍比2月時少了7萬8200個工作。

喬州 有超過20萬人正式失業，這還不包括不再找工作的人。許多失業者得到政府的福利幫助，但這些福利即將在年底結束。

求職線上平台Snagajob首席執行官史蒂文森(Mathieu Stevenson)表示，全職工作數正在恢復，但與疫情 發生前相比，其行業及部門分布截然不同。

史蒂文森說，11月下旬，Snagajob列出了5萬6000個亞特蘭大地區的時薪工作。倉儲和物流工作比疫情流行前上升了150%，而零工，雜貨和醫療保健工作則上升了20%以上。

然而，餐旅業(hospitality)的工作數量下降了49％。PNC金融服務集團的經濟學家Omodunbi說，短期內餐旅業的就業前景仰賴於額外的振興經濟措施。

但某些產業確實正在成長。根據州長坎普(Brian Kemp)的公告，Silicon Ranch Corp.正在休士頓郡(Houston)建設一個太陽能計畫，將僱用約300名工人。Masterbrand Cabinets在巴特郡(Butts)的工廠將增加400個工作。Dongwon Tech在霍爾郡(Hall)的製造廠將增加40個工作。

喬州的官方失業率在春季時飆升至兩位數，在10月下降至4.5％，增加了2萬5000個工作。然而，即使按照這樣的招聘速度，喬州也要到明年5月才能恢復到今年2月時的就業水平。

專家們說，經濟創傷可能需要更長的時間才能治癒，因為對經濟能力較弱的家庭承受了大部分的傷害。

哈佛大學的數據顯示，自今年年初以來，亞特蘭大年薪6萬元或更高的高薪工作增長了約3％。相比之下，年薪水2萬7000元或以下的工作減少了18.5％。

亞特蘭大聯邦儲備銀行(Atlanta Federal Reserve Bank)行長博斯蒂克(Raphael Bostic)說，疫情造成的痛苦在人口分布上極度不平衡。

他在該銀行年度會議上說，低薪人士不僅遭受較嚴重的財務打擊，要從打擊中恢復也較慢較困難。

「經濟損失不僅對低薪工人來說是壞消息。對於低收入家庭，更意味著他們支付房租的速度較慢，需要社會服務安全網提供更多幫助，並可能因借貸而累積將困擾他們多年的債務。而因為他們減少支出，所以在經濟上能做的貢獻也較少，更難以創造工作機會。」

哈佛大學研究顯示，亞特蘭大的整體消費者支出比2月份下降了10％，主要原因是許多低薪工人沒有支出。

同時，小企業的失敗意味著對會計師和律師等服務的需求減少，商店乏人問津以及對基本工人的需求減少。

博斯蒂克表示，隨著新冠病毒的蔓延，許多早先被視為暫時的裁員已成為永久性裁員。「這對於經濟絕對是不利因素。除非此裁員現象能夠緩解，否則經濟復甦步伐將受到限制。」