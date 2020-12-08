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兩黨拚決選 楊安澤籲投票：亞裔票是關鍵

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
楊安澤(右四)與多名喬州亞裔州議員，呼籲民眾積極參與1月5日的聯邦參議員決選。左五為民主黨聯邦參議員候選人沃納克。(記者閻尚恩／攝影)
楊安澤(右四)與多名喬州亞裔州議員，呼籲民眾積極參與1月5日的聯邦參議員決選。左五為民主黨聯邦參議員候選人沃納克。(記者閻尚恩／攝影)

曾參加民主黨內總統初選的華裔楊安澤(Andrew Yang)，日前在亞特蘭大的巴克亥山羊農場(Buckhead Goats Farm)呼籲亞裔選民踴躍於明年1月5日二輪決選(Runoff)中投票，因喬州兩席聯邦參議員將決定國會多數黨。當天，數位喬州亞裔州議員亦連袂出席，為民主黨籍候選人牧師沃納克(Raphael Warnock)與歐瑟夫(Jon Ossoff)造勢。

當天包含48選區新科州參議員歐曉瑜(Michelle Au)、5選區州參議員雷曼(Sheikh Rahman)、89選區連任成功州眾議員阮碧(音譯，Bee Nguyen)、99選區新科州眾議員Marvin Lim、及德州22選區亞裔候選人寇坎尼(Sri Kulkarni)均出席，有近80名民眾到場。

楊安澤表示，喬州甫結束的重新驗票，總統票勝負差距約1萬2000票，華盛頓郵報指出，出口民調顯示有三分之二的亞裔選民支持拜登，因此亞裔選票是助拜登當選的關鍵之一。超過一半以上的亞裔選民是首次投票，這是地方草根組織戮力登記亞裔選民，踴躍催出投票的功勞。

楊安澤說，從小家裡不談政治只重課業，符合亞裔一般印象。但他說喬州亞裔基層民意代表，自2016年首位亞裔當選州議員後，逐年增加。相較於參選總統，參選州與地方層級更難，因為選民多是街訪鄰居，熟悉候選人裡裡外外。因此他感佩並恭賀亞裔州議會議員，持續政治動能喚醒亞裔，其潛能足以從宏觀改變美國政治面貌。他說當亞裔形塑美國政治生態時，也將改變亞裔的刻板印象，像是「不夠美國、純度不足」的偏見。

楊安澤分析，共和黨亞裔川粉心中若只在乎「減稅」，與之溝通時就應舉「此時國家內外交迫，難道我們期望政府一事無成，碌碌無為？」他說自己是中小企業主，經營困難時，千萬不能坐以待斃、因為啥都不做就是束手就擒。他表示，1月投票將決定誰是參議院多數黨，若共和黨繼續佔多數，麥康諾(Mitch McConnell)將癱瘓國政，因此他支持沃納克與歐瑟夫。他說亞裔身為民主社會的一份子，責無旁貸必須投票、用選票決定未來方向。

遠從德州休士頓22選區前來的亞裔候選人寇坎尼也到現場，寇表示自己競選時就缺少像喬州草根活力，登記選民，踴躍動員投票，因此前來喬州參考典範。

楊安澤夫婦與支持民眾合影。(記者閻尚恩／攝影)
楊安澤夫婦與支持民眾合影。(記者閻尚恩／攝影)
楊安澤於Buckhead Goats Farm，為聯邦參議員民主黨候選人決選拉票...
楊安澤於Buckhead Goats Farm，為聯邦參議員民主黨候選人決選拉票。(記者閻尚恩／攝影)

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