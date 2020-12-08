兩黨拚決選 川普喬州拉票 續控選舉不公

川普於瓦多斯塔為1月參議員決選造勢的現場。右起為洛夫勒、川普及普度。(美聯社)

喬治亞州兩席聯邦參議員決選將在1月5日舉行，其結果將影響何黨在國會中佔大多數。川普 在5日來到喬州 瓦多斯塔(Valdosta)，除持續指控選舉過程充滿不當行為外，他仍呼籲支持者1月份投票給共和黨 候選人普度(David Perdue)及洛夫勒(Kelly Loeffler)。

川普演講時，指控此次選舉大量增加的郵寄選票導致大規模的舞弊，但他向在場上萬的支持者表示，「我們依舊可能獲勝」。

針對兩位候選人，他稱讚普度對軍費的支持，以及洛夫勒推動早期新冠疫情救助的支出。

根據美聯社報導，該州一位高級政府官員稱，在集會舉行之前，川普曾致電同為共和黨籍的州長坎普(Brian Kemp)，要求坎普舉行特別立法會議，說服議會推翻拜登在喬州勝選的結果，但遭坎普拒絕。

坎普在推特中表示，川普還要求他下令針對喬州缺席選票信封上的簽名進行審計，但坎普說他無權干預選舉過程。

坎普表示：「我已公開呼籲進行三次簽名審核，以恢復對選舉過程的信心，並確保喬州只算合法票。」

而在周日四名共和黨州議員要求舉行特別會議之後，坎普和副州長鄧肯(Geoff Duncan)共同發表聲明，表示根據州或聯邦法律，不允許召開特別會議來選擇不同的總統選舉人。

而周一，聯邦法官駁回了前川普陣營律師鮑威爾(Sidney Powell)所發起，試圖阻止該州選票認證的訴訟之後，州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)亦重新認證選舉結果，依舊由拜登勝出。在州務卿認證完畢後，坎普將重新認證該州16名總統選舉人。

拉芬斯伯格在記者會上表示：「今天對於喬州乃至全國的選舉誠信來說是重要的一天。喬州人現在可以向前邁進，知道他們的選票，『合法的選票』，是準確，公正和可靠地計算的。」

1月5日的將決定國會何黨將占有多數。然根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，由於川普持續表達對該州選舉的不信任，共和黨人擔心選民可能會認為選舉系統已被操縱而放棄投票。

而根據GPB的報導，在1月5日的決選中，喬州選務單位已處理了超過100萬份的缺席選票申請。在11月的選舉中，共有約130萬選民以缺席選票方式投票。