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奧蘭多重啟租金紓困 12．15截止申請

記者陳文迪／佛州報導
奧蘭多市府持續推動租金紓困計畫。(美聯社)
奧蘭多市府持續推動租金紓困計畫。(美聯社)

為幫助因疫情經濟困窘的租屋家庭，奧蘭多市府與佛州聯合基金會之心(Heart of Florida United Way)重啟租金紓困計畫，開放租金援助，自3月1日起受到新冠疫情影響的奧蘭多居民可申請獲得最高1萬元的房租援助，援助金將在收到完整申請後以先到先得的方式處理，12月15日截止申請，或所有資金分配完畢為止。市議會將於12月7日投票表決是否將援助增加至1萬2500元。

自9月以來，該市已提供近70萬元援助220多個家庭。該市獲得由聯邦CARES法案提供的佛州冠狀病毒救助基金(CRF)的150萬元，並且仍有更多資金可以分發。下周，市議會還將考慮接受額外的94萬9500元CRF資金幫助有需要的居民。

申請者須為奧蘭多市居民，經歷疫情相關的困境，並已支付2月的租金；需要的相關文件包括：聯邦政府福利或其他慈善捐款尚未支付租金款項的認證，因疫情造成財務困難的證明，租約副本，由租戶房東填寫的W-9表格以及經濟受影響的家庭成員的駕照或政府簽發的身分證明影本。有需要居民可上網登記完成預先篩選，審核通過者聯合基金會將發送電郵通知完成申辦，網址：orlando.gov/assistance。

租金 疫情 佛州

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