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佛州支付失業金全美第二慢 僅36％三周內收到首筆款項

記者陳文迪／佛州報導
疫情重創商業，失業率居高不下。(美聯社)
疫情重創商業，失業率居高不下。(美聯社)

佛州支付失業救濟金花費的處理速度，在全美排名居第49位，僅優於夏威夷。根據勞工部的數據，今年申請福利的佛州居民中，只有36％在三周內收到第一筆付款。自3月中旬以來，已逾210萬佛州人申請失業救濟。

州長德桑提斯(Ron DeSantis)將之歸咎於網頁系統的承包商，表示將調查失業網站合同。與許多其他州一樣，新冠疫情嚴重破壞佛州失業系統，導致州的CONNECT網站從史上首次最高申請失業救濟人潮中潰散。在疫情開始的4月，5月和6月，州開始按時支付的申請僅28％。

勞工部認為兩到三周內87％的首次付款「可以接受」(acceptable)，今年有七個州達到目標，全國平均水平為66.8%。

主管單位佛州經濟機會廳(Department of Economic Opportunity)發言人瓦茲(Tiffany Vause)說，聯邦排名不包括其每周支付600元聯邦福利的表現。排名是每個州支付自己的福利的程度，在佛州最高為每周275元。

聯邦數據顯示，佛州的失業救濟計畫多年來一直處於及時支付的最後階段，幾乎每年都排在榜單底部，並且至少在最近十年沒有達到勞工部的「可接受」水平。

疫情失業危機爆發後的一個月，州府仍不知道有多少人提出申請，或多少收到救濟金，使得州長將系統負責人換人。他將大部分責任歸咎於2013年建立CONNECT的公司Deloitte Consulting。他抨擊Deloitte，並下令對該公司的合同進行調查，該合同在前州長史考特(Rick Scott)任職的前幾個月簽署。

不過，根據聯邦數據，在2013年左右推出Deloitte失業系統的新墨西哥州和麻州表現皆遠好於佛州，約68%都能在三周內獲得首次失業金，高於全國平均。兩州均有做改善，麻州於2017年將系統移至雲端，新墨西哥州則保持合同，進行更新改善。

佛州 勞工部 新墨西哥州

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