華人巨星線上唱 12.19五力全開

12月19日，五力全開Our Hope線上演唱會，聽五位華語巨星線上唱出新希望。(世界日報提供)

今年獨家專場的美國華人 演唱會，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，邀請大家在12月19日美東時間晚上9時一起上線，聽五位華人巨星線上唱出新希望。

2020年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，同時也在美國造成極大影響，在美華人除了感到生活不便外，也長期身心緊繃。為鼓勵美國華人走出疫情，邁向重新萌芽的2021年，「五力全開 Our Hope線上演唱會」執行團隊，重金邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)，為大家開嗓獻唱，帶給華人聽眾全新希望。

本次線上演唱會卡司陣容極有看頭：周興哲是台灣 最佳人氣的創作型歌手；林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎；彭佳慧於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，另也參加中國《我是歌手》節目而擁有高人氣；陳以桐是紅遍美國大街小巷的YouTube歌手；蔡恩雨是全亞洲耳熟能詳的馬來西亞電音歌手，也在YouTube演唱後一舉成名。

眾位歌手另大方承諾，只要上本活動網站，並提前登記即有機會獲得明星簽名周邊商品。周興哲大方送出自己的親筆簽名T恤；林宥嘉將送出自己的簽名小物；彭佳慧及陳以桐、蔡恩雨，將提供親筆簽名的麥當勞T恤。

12月19日，邀您上活動官網一起線上聆聽：ourhope.worldjournal.com/。