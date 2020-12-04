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加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

全美最佳退休城市 亞城第四 邁阿密、傑城名列前二

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據負擔能力，生活質量和醫療保健等面向，並以退休相關的費用，天氣，犯罪率和尋找適當醫療保健的難易程度細分各都會區數據，網站「退休生活」(RetirementLiving)列出了全美最佳退休城市。而前十名中，絕大多數均位於南方，首兩位為佛州的邁阿密及傑克森維爾(Jacksonville)，而亞特蘭大名列第四。

該排名指出，一般的退休目標包括財務安全、放鬆、安全以及保持健康和社交的能力。該網站考慮了每個大都市地區的生活成本，包括退休稅，房地產價格，中位數收入和其他生活質量衡量標準；並且收集了有關天氣，犯罪率，綠地的可用性以及代表退休人員的人口百分比的訊息。

該報告指出，亞特蘭大生活成本低，稅率也低，是退休人員負擔得起的選擇。其老人生活設施的數量較全國平均更高，但居民可期望其輔助生活(Assisted Living)護理費用較低。亞特蘭大的天氣較大多數城市更為舒適，全年只有32天氣溫在華氏90度以上，而在華氏32度以下僅有36天，犯罪率也較低。

報告中指出，亞特蘭大每年的平均生活費為5萬342元，家庭收入中位數為5萬5279元，每月若住在輔助生活設施內的花費約為3390元。

亞特蘭大公園占地共為4991畝，65歲以上人口比例為11.4％。

而在健康照護方面，喬州全州內醫院數有112間，醫院總床位數為2萬2521個。每10萬人內科醫生數為349位，每10萬人中牙醫數：46.83，該州輔助生活社區的數量為900個。

退休 亞特蘭大 喬州

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