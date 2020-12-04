我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

喬州仍列疫情紅色警戒區 專家憂高峰後還有高峰

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據白宮新冠工作小組的最新報告，喬治亞州有更多的郡被納入了COVID-19紅色警戒區域，其中有70％的郡被列為有「中等或較高的病毒傳播率」，而住院比例也正在上升。

喬州公衛署周三確診了4094件案例，這是自8月份以來數值最高的一次。檢測陽性比率也躍升至14%以上，是自9月以來的最高水平。

新確診數的7天平均值為2067，而7天檢測平均陽性比率為10.7%。

根據Channel 2報導，新案件中，26％來自富頓郡(Fulton)，谷內郡(Gwinnett)和底克甫郡(DeKalb)。

最新報告中指出，喬州整體仍處於紅色區域，COVID-19確診率很高，但在全美排名第48位，每10萬人中有159例。

公衛官員說，現在仍言之過早感恩節假期的聚會和旅行是否會對該州的疫情產生什麼影響。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州確診病例和抗原陽性病例的7天滾動平均值僅比夏季激增期間確診病例的峰值低約10％，儘管目前PCR檢測的陽性率低於夏季，這表明目前該州的檢測網發現了更多的確診案例。

但是公衛專家擔心，感恩節和自10月初以來病例數不斷增加，將大規模增加傳播的風險。

公共衛生研究員，前默瑟大學(Mercer)教授施密特克(Amber Schmidtke)說：「我們擔心的是疫情高峰後還有高峰。」

陣亡將士紀念日假期導致整個6月和7月的病例激增。專家警告說，如果人們在感恩節假期未能謹慎並遵循公衛準則，那麼可能還會再出現病例激增。

檢測 喬州 疫情

上一則

FDA未通過 雇主無權強令員工打新冠疫苗

下一則

波士頓明年房價估漲5.7% 新冠疫苗成關鍵

延伸閱讀

加州新冠病毒住院人數連續飆升至創紀錄

加州新冠病毒住院人數連續飆升至創紀錄
華府百家餐廳熄燈 部分業者想「冬眠」

華府百家餐廳熄燈 部分業者想「冬眠」
「不希望在感恩節見了媽媽，在聖誕節埋葬她」公衛嚇人廣告盼阻聖誕群聚

「不希望在感恩節見了媽媽，在聖誕節埋葬她」公衛嚇人廣告盼阻聖誕群聚
感恩節檔期 購物潮不如去年 人數和金額都減少

感恩節檔期 購物潮不如去年 人數和金額都減少
北卡台福教會 詩歌美食遊戲…慶感恩

北卡台福教會 詩歌美食遊戲…慶感恩
感恩節店外群聚 Portobello餐廳被罰禁室外用餐30天

感恩節店外群聚 Portobello餐廳被罰禁室外用餐30天

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

2020-12-02 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫