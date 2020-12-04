喬州仍列疫情紅色警戒區 專家憂高峰後還有高峰
根據白宮新冠工作小組的最新報告，喬治亞州有更多的郡被納入了COVID-19紅色警戒區域，其中有70％的郡被列為有「中等或較高的病毒傳播率」，而住院比例也正在上升。
喬州公衛署周三確診了4094件案例，這是自8月份以來數值最高的一次。檢測陽性比率也躍升至14%以上，是自9月以來的最高水平。
新確診數的7天平均值為2067，而7天檢測平均陽性比率為10.7%。
根據Channel 2報導，新案件中，26％來自富頓郡(Fulton)，谷內郡(Gwinnett)和底克甫郡(DeKalb)。
最新報告中指出，喬州整體仍處於紅色區域，COVID-19確診率很高，但在全美排名第48位，每10萬人中有159例。
公衛官員說，現在仍言之過早感恩節假期的聚會和旅行是否會對該州的疫情產生什麼影響。
根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州確診病例和抗原陽性病例的7天滾動平均值僅比夏季激增期間確診病例的峰值低約10％，儘管目前PCR檢測的陽性率低於夏季，這表明目前該州的檢測網發現了更多的確診案例。
但是公衛專家擔心，感恩節和自10月初以來病例數不斷增加，將大規模增加傳播的風險。
公共衛生研究員，前默瑟大學(Mercer)教授施密特克(Amber Schmidtke)說：「我們擔心的是疫情高峰後還有高峰。」
陣亡將士紀念日假期導致整個6月和7月的病例激增。專家警告說，如果人們在感恩節假期未能謹慎並遵循公衛準則，那麼可能還會再出現病例激增。
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