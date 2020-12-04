喬州仍列疫情紅色警戒區 專家憂高峰後還有高峰

根據白宮新冠工作小組的最新報告，喬治亞州有更多的郡被納入了COVID-19紅色警戒區域，其中有70％的郡被列為有「中等或較高的病毒傳播率」，而住院比例也正在上升。

喬州 公衛署周三確診了4094件案例，這是自8月份以來數值最高的一次。檢測 陽性比率也躍升至14%以上，是自9月以來的最高水平。

新確診數的7天平均值為2067，而7天檢測平均陽性比率為10.7%。

根據Channel 2報導，新案件中，26％來自富頓郡(Fulton)，谷內郡(Gwinnett)和底克甫郡(DeKalb)。

最新報告中指出，喬州整體仍處於紅色區域，COVID-19確診率很高，但在全美排名第48位，每10萬人中有159例。

公衛官員說，現在仍言之過早感恩節假期的聚會和旅行是否會對該州的疫情 產生什麼影響。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州確診病例和抗原陽性病例的7天滾動平均值僅比夏季激增期間確診病例的峰值低約10％，儘管目前PCR檢測的陽性率低於夏季，這表明目前該州的檢測網發現了更多的確診案例。

但是公衛專家擔心，感恩節和自10月初以來病例數不斷增加，將大規模增加傳播的風險。

公共衛生研究員，前默瑟大學(Mercer)教授施密特克(Amber Schmidtke)說：「我們擔心的是疫情高峰後還有高峰。」

陣亡將士紀念日假期導致整個6月和7月的病例激增。專家警告說，如果人們在感恩節假期未能謹慎並遵循公衛準則，那麼可能還會再出現病例激增。