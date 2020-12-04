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川普批選舉舞弊 喬州官員反擊 州務卿籲撤回無證據指控

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(前立者)，呼籲川普撤回對於喬州毫無根據的投票欺詐指控。(美聯社)
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(前立者)，呼籲川普撤回對於喬州毫無根據的投票欺詐指控。(美聯社)

川普陣營近來一直對郵寄選票表示懷疑，並指控喬治亞州的總統選舉存在廣泛詐欺行為。喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)周三呼籲川普撤回對於喬州毫無根據的投票詐欺指控。

在記者會上，拉芬斯伯格譴責川普不實指控喬州選舉舞弊及詐欺。他引用了聯邦總檢察長巴爾(William Barr)本州發表的評論表示，聯邦調查沒有證據顯示具有廣泛的選舉詐欺情形，更未能影響結果。拉芬斯伯格說，喬州如同司法部一樣進行了多次調查，並未發現普遍的詐欺行為。

針對川普的指控，共和黨籍副州長唐侃(Geoff Duncan)1日亦公開呼籲川普毫無根據的選舉舞弊說「堪憂」，且可能危及下月初舉行的參院決選。此外，喬州選務官員史特林(Gabriel Sterling)亦召開記者會譴責川普不應慫恿人們做出威脅人命的潛在暴力舉動。他說，有選舉官員及上下游包商收到死亡威脅，人身威脅，恐嚇等。

「有人會受傷。有人會被槍殺。有人會被殺。這是不對的。」(Someone's going to get hurt. Someone's going to get shot. Someone's going to get killed. And it's not right.)史特林表示谷內郡(Gwinnett)一名選務包商員因為陰謀論者在社群媒體上散播他的工作影片後，接獲連番死亡威脅。

而上周川普指稱拉芬斯伯格為「人民的敵人」(Enemy of the People)。拉芬斯伯格表示近日收到許多恐嚇及威脅，並有不明人士在住家附近徘徊。

而川普陣營的律師周三則在阿爾法瑞塔(Alpharetta)召開記者會，重申「選舉被盜」的說法。但到目前為止，他們的指控均未在法庭上得到結果。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，在律師伍德(Lin Wood)的慫恿下，在場民眾在州長坎普(Brian Kemp)的名字被提到時以噓聲表達抗議，並高呼「將他鎖起來」(lock him up)。伍德表示，坎普和其他未做更多事情以協助川普對喬州選舉舞弊指控的共和黨人，都應該負責。

而另一位稍早被川普陣營切割的律師鮑威爾(Sidney Powell)則表示，川普支持者應在1月5日的決選中三思而後行，直到喬州對選舉制度做出徹底改變。

喬州選務官員史特林(Gabriel Sterling)周一召開記者會譴責川普不應...
喬州選務官員史特林(Gabriel Sterling)周一召開記者會譴責川普不應慫恿人們做出威脅人命的潛在暴力舉動。(美聯社)

川普 喬州 詐欺

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