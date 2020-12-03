我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

8歲以下小朋友免費和聖誕老人通話 明截止登記

記者陳文迪／佛州報導
湖地市政府推活動，兩歲以上兒童可與聖誕老人電話聊天。(湖地市府提供)
湖地市政府推活動，兩歲以上兒童可與聖誕老人電話聊天。(湖地市府提供)

由於新冠疫情，大部分兒童今年可能無法擁抱聖誕老人。聖約翰斯郡(St Johns)及湖地市(Lakeland)推出「聖誕老公公來電話啦」(Phone Calls from Santa)活動，讓當地孩子有機會與聖誕老人分享他們的願望清單，通話免費，家長可上網登記，12月4日(周五)截止。

聖約翰郡的聖誕老人來電時間在12月8日(周二)至10日，晚間6時至7時30分，八歲以下的兒童均可收到聖誕老人的電話，與他交流，登記網址：Secure.rec1.com/FL/stjohns-county-fl/catalog，選擇網頁右上的special Events，諮詢可聯絡Ashley Brown，電話：(904)209-0379，電郵：[email protected]

湖地市政府及公園管理處安排的讓聖誕老人給兒童打電話(Santa's Calling in Lakeland)時間在8日下午5時30分至8時之間，僅限於兩歲及以上的小學兒童。家長須上網登記，填寫每個孩子的信息及一個電話號碼，需注意，聖誕老人無法重新安排電話時間。網址：http://www.lakelandgov.net/santa。

另外還有提供收發簡訊或打電話給聖誕老人及小精靈的免費網站：https://www.christmasdialer.com/，可與聖誕老人收或發送簡訊及電話交流的網站：https://www.packagefromsanta.com/CallsFromSanta/，以及聖誕老人來訪的Zoom即時視頻：https://www.visitfromtheclauses.com/。

提供聖誕老人打電話的網頁。(Packagefromsanta.com網頁截圖)
提供聖誕老人打電話的網頁。(Packagefromsanta.com網頁截圖)

疫情

上一則

「口罩助長恐懼」 俄州議員彈劾州長

下一則

華府百家餐廳熄燈 部分業者想「冬眠」

延伸閱讀

紐約市「聖誕老人大遊行」因疫情取消

紐約市「聖誕老人大遊行」因疫情取消
購物熱情消退 內陸購物中心氣氛冷

購物熱情消退 內陸購物中心氣氛冷

英8歲童怕聖誕老人因疫不來了 強生回信安撫：如期上工

英8歲童怕聖誕老人因疫不來了 強生回信安撫：如期上工
以色列觀光出奇招 聖誕老人「漂浮」在死海上祝賀

以色列觀光出奇招 聖誕老人「漂浮」在死海上祝賀
紐約教堂巡禮（上）

紐約教堂巡禮（上）
港「學生動源」前召集人鍾翰林 尋美政治庇護前被捕

港「學生動源」前召集人鍾翰林 尋美政治庇護前被捕

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報