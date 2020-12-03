8歲以下小朋友免費和聖誕老人通話 明截止登記

湖地市政府推活動，兩歲以上兒童可與聖誕老人電話聊天。(湖地市府提供)

由於新冠疫情 ，大部分兒童今年可能無法擁抱聖誕老人。聖約翰斯郡(St Johns)及湖地市(Lakeland)推出「聖誕老公公來電話啦」(Phone Calls from Santa)活動，讓當地孩子有機會與聖誕老人分享他們的願望清單，通話免費，家長可上網登記，12月4日(周五)截止。

聖約翰郡的聖誕老人來電時間在12月8日(周二)至10日，晚間6時至7時30分，八歲以下的兒童均可收到聖誕老人的電話，與他交流，登記網址：Secure.rec1.com/FL/stjohns-county-fl/catalog，選擇網頁右上的special Events，諮詢可聯絡Ashley Brown，電話：(904)209-0379，電郵：[email protected]。

湖地市政府及公園管理處安排的讓聖誕老人給兒童打電話(Santa's Calling in Lakeland)時間在8日下午5時30分至8時之間，僅限於兩歲及以上的小學兒童。家長須上網登記，填寫每個孩子的信息及一個電話號碼，需注意，聖誕老人無法重新安排電話時間。網址：http://www.lakelandgov.net/santa。

另外還有提供收發簡訊或打電話給聖誕老人及小精靈的免費網站：https://www.christmasdialer.com/，可與聖誕老人收或發送簡訊及電話交流的網站：https://www.packagefromsanta.com/CallsFromSanta/，以及聖誕老人來訪的Zoom即時視頻：https://www.visitfromtheclauses.com/。