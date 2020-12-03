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歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

日增近百死亡 感染者破百萬

記者陳文迪／佛州報導
佛州衛生廳12月2日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳12月2日新冠疫情數據。(佛州衛生廳)

佛州衛生廳2日報告，新增新冠確診9994例，感染者已破百萬，總數達101萬8160例，死亡病例增97例，佛州居民死亡總數1萬8776人，非居民死亡236人。連續幾天新增病例，逾半數都在南佛州，邁阿密戴德郡最高、鮑爾郡次之，棕櫚灘郡第三。邁阿密戴德郡新郡長萊文‧卡瓦Daniella Levine Cava)於周一確診，在家隔離，線上參加議會，管理市政。

新冠的住院治療10月初從7月的8000例高點下降至2000病例，但目前一直回升，尤其南佛州住院率激增，邁阿密戴德醫院這幾日住院人數以三位數攀升。截至2日下午2時30分，新增370例住院，為自8月25日以來住院人數日增幅最大的一天，自全州有4252人因COVID-19住院治療，累計總數5萬5567人。

最近的檢測中，陽性率已攀升至8％以上，近幾周幾度接近10％。迄今為止，在佛州已有730萬人檢測。

中佛州2日確診增1423例，占全州16％以上；南佛州三郡病例占全州40％，周三報告的死亡人數增加32人，總數為7232人，約占州總數的39％。

迪士尼裁員再添4000人，上周向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提報的文件中表示，約有3萬2000名主要在迪士尼公園體驗和產品部門工作的員工將在2021財年上半年解雇，這比9月宣布的數字2萬8000增加4000名。此外，還有大約3萬7000名員工因新冠疫情影響放無薪假。

邁阿密戴德醫院近日住院人數以三位數攀升。(美聯社)
邁阿密戴德醫院近日住院人數以三位數攀升。(美聯社)
邁阿密戴德郡新郡長Daniella Levine Cava周一確診感染新冠病毒，...
邁阿密戴德郡新郡長Daniella Levine Cava周一確診感染新冠病毒，開始隔離。(郡府提供)

佛州 檢測 迪士尼

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