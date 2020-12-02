北卡台福教會 詩歌美食遊戲…慶感恩

大家跟著音樂，跑跑跳跳做讚美操。(記者王明心／攝影)

北卡台福教會在凱瑞鎮龐德公園(Bond Park)舉行感恩節活動，逾百名鄉親參加，大家以影片、詩歌、祝禱、遊戲、台灣 小吃，為過去一年獻上感恩。

教會提供的台灣小吃便當和紀念品袋。(記者王明心／攝影)

執事會主席陳廷豪說今年遭逢疫情 ，許多人不知從何感恩，今年有太多事無法掌握，希望藉著當天聚會，和大家分享主耶穌「帶著盼望的平安」。副主席李怡昌帶領詩歌時表示，今年許多人在工作、學業、健康上都遇挑戰，鼓勵大家將重擔交給耶穌。

敬拜團帶著清教徒和印第安人的頭飾，帶領大家唱歌。(記者王明心／攝影)

鄉親們首先觀看影片，敘述印第安人史廣多(Squanto)不計前嫌，幫助清教徒度過在新大陸第一個冬天的故事，傳達和平、互助、原諒、擁抱差異的信息。大家接著在鐘美麗的帶領下跳讚美操，由簡易伸展、瑜伽動作，到進階深蹲、跳躍，充分活動筋骨。

裝飾前後的火雞。(記者王明心／攝影)

孫曲回牧師感謝所有參加的鄉親、辛苦籌備的同工、佈置會場的青少年，還有當天的好天氣。他說從1621年美洲的第一個感恩節至今將近400年，感恩節的意義依然是美國 的重要價值，提醒大家牢記美國立國精神，長存感恩的心。

台灣留學生與鄉親一起同樂。(記者王明心／攝影)

教會的青少年團帶著大家玩感恩節常識遊戲，鄉親們拿著一張待續的火雞圖，完成青少年所提有關感恩節的問題，獲得貼紙，將火雞裝飾完成。只見鄉親們四處找尋青少年，回答問題或尋求解答，興高采烈地將完成的紙火雞換成香噴噴的台灣小吃便當，包括炒米粉、茶葉蛋、雞卷、油飯、肉圓，還獲贈一個實用的紀念品袋，開心度過有台灣風味的美國感恩節。

大家向青少年回答感恩節常識問題或尋求解答。(記者王明心／攝影) 孫曲回牧師提醒大家牢記美國立國精神，長存感恩的心。(記者王明心／攝影)