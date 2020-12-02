我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

白登上台後 新稅法搶先看

記者王明心／北卡羅來納州報導

會計師黃淑娟日前應台灣同鄉會之邀，為民眾簡介白登上台後的新稅法方案。她表示這些方案是白登競選時所提的策略，還需經參眾議員同意通過，有可能會改變，僅供參考。

1.對個人收入多於40萬元以上者，將會提高稅收，最高稅率從37%增加到39.6%，預計10年增加3兆3000億的政府稅收。

2.薪水收入在13萬7701元至40萬之間者，需付12.4%的社會安全稅，一半從員工薪資扣除，另一半由雇主支付。目前的稅制，薪水收入在13萬7700元以上的部分不需繳12.4%的社會安全稅。

3.長期投資收入或股利在100萬元以上，最高資本收益稅(capital gain tax)的稅率提高到39.6%。

4.收入40萬元以上的列舉抵扣項目減稅(itemized deduction)，其最高限額在28%稅率。

5.收入在40萬以上者，不能拿199A的合格商業收入扣除(Qualified Business Income Deduction)。

6.托兒費用的抵稅額提高，從一個孩子3000元提高到8000元，總數不得超過1萬6000元。托兒費用報銷額(reimbursements)舊法是35%，現在提高到50%。

7.2021年17歲以下小孩的稅收抵免(tax credit)從2000元提高到3000元，6歲以下兒童再多加600元。

8.第一次買房的年輕人可拿到1萬5000元的稅減免補助。

9.財產繼承稅的免稅額將降至350萬元的財產金額。1億元以上的繼承遺產將扣稅45%。

10.公司稅率將從21%增加到28%。

11.電汽車、家庭綠能設備、提高美國製造業的幾種綠能產業將享有稅收抵免。

綠能 白登 台灣

上一則

隨機攻擊案連連 沃森警賞5000元緝凶

下一則

300人「無罩」狂歡 芝勒令商家停業

延伸閱讀

洛縣新冠住院數創新高 多市反防疫令

洛縣新冠住院數創新高 多市反防疫令
舊金山估值官朱嘉文：高端地產交易大降 物業稅收銳減

舊金山估值官朱嘉文：高端地產交易大降 物業稅收銳減
洛縣再關戶外賭場 華人大媽趕去賭最後一把

洛縣再關戶外賭場 華人大媽趕去賭最後一把
新州議會通過43億貸款計畫 助州政府平衡預算

新州議會通過43億貸款計畫 助州政府平衡預算
喬州10月稅收20.2億 較去年增1.8%

喬州10月稅收20.2億 較去年增1.8%
大麻熱賣 芝市府取消裁減350員工

大麻熱賣 芝市府取消裁減350員工

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元