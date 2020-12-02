白登上台後 新稅法搶先看

會計師黃淑娟日前應台灣 同鄉會之邀，為民眾簡介白登 上台後的新稅法方案。她表示這些方案是白登競選時所提的策略，還需經參眾議員同意通過，有可能會改變，僅供參考。

1.對個人收入多於40萬元以上者，將會提高稅收，最高稅率從37%增加到39.6%，預計10年增加3兆3000億的政府稅收。

2.薪水收入在13萬7701元至40萬之間者，需付12.4%的社會安全稅，一半從員工薪資扣除，另一半由雇主支付。目前的稅制，薪水收入在13萬7700元以上的部分不需繳12.4%的社會安全稅。

3.長期投資收入或股利在100萬元以上，最高資本收益稅(capital gain tax)的稅率提高到39.6%。

4.收入40萬元以上的列舉抵扣項目減稅(itemized deduction)，其最高限額在28%稅率。

5.收入在40萬以上者，不能拿199A的合格商業收入扣除(Qualified Business Income Deduction)。

6.托兒費用的抵稅額提高，從一個孩子3000元提高到8000元，總數不得超過1萬6000元。托兒費用報銷額(reimbursements)舊法是35%，現在提高到50%。

7.2021年17歲以下小孩的稅收抵免(tax credit)從2000元提高到3000元，6歲以下兒童再多加600元。

8.第一次買房的年輕人可拿到1萬5000元的稅減免補助。

9.財產繼承稅的免稅額將降至350萬元的財產金額。1億元以上的繼承遺產將扣稅45%。

10.公司稅率將從21%增加到28%。

11.電汽車、家庭綠能 設備、提高美國製造業的幾種綠能產業將享有稅收抵免。