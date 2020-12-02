北卡大教堂山醫學院 夏樂建分校

北卡大醫療中心(UNC Medical Center)。(取自UNC Health Care網站)

總部在北卡 溫莎市(Winston-Salem)，同時在夏樂地區擁有很多醫療資源的諾曼特醫療集團(Novant Health)與北卡大醫療(UNC Health Care)日前宣布擴大現有合作夥伴關係，計畫由北卡教堂山大學醫學院在夏樂市建立分校，並在諾曼特長老會醫學中心(Charlotte Presbyterian Medical Center)開設診所。這是在諾曼特以50億元收購威爾明頓(Wilmington)醫院後獲得批准的。

北卡大學教堂山分校，創建於1789年，是美國 三所創建最早的公立大學之一，且是五所頂尖公立大學之一，被譽為「公立常春藤 」，其醫學與公衛領域享有極高學術聲譽。根據U.S. News或者QS世界大學排名2015年評選，其Gillings公衛學院與哈佛並列全美第二。牙醫學院整體排名全美第三，Eshelman藥學院排名全美第一。同時根據AWRU 2019世界學科排名，北卡大的公共衛生學，護理學，藥學，牙醫學以及醫學研究均排在世界前五。

北卡第一大城夏樂，是目前沒有四年制醫學院的全美最大城。但現在因兩大醫院系統之間的競爭，將兩個醫學院園區帶到夏樂。這將為梅克倫堡郡、溫莎市所在的福賽斯郡(Forsyth)及周邊地區帶來更多合作，並將使諾曼特患者從北卡大醫學院的臨床試驗和研究中受益。

在2010年，北卡大醫學院就與愛群醫療(Atrium)的前身—夏樂卡羅來那醫療中心(CMC)建立了代培醫學生的關係；在2017年和2018年，北卡大醫療和愛群試圖合併，但由於法規限制，該交易在2018年3月取消。而愛群之後宣布將與威克森林(Wake Forest)大學於夏樂成立第二個醫學院。愛群醫療首席執行官伍茲(Gene Woods)在8月表示，夏樂的愛群醫學院將在100個課程計畫中招收3200名學生。

長期以來，衛生保健專家一直呼籲在夏樂建立一所完整的四年制醫學院。Tripp Umbach 2015年的研究指出，在夏樂建立醫學院，對當地的經濟發展，意義重大。

夏樂地區許多華人樂見有兩個醫學院的分校進駐。在諾曼特服務的資深醫生曾廣斌表示，北卡教堂山大學醫學院將造福夏樂民眾，帶來更多的醫學研究成果。