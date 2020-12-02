北卡三角地區2家庭遭變故 同鄉、華社傾力扶助展大愛

川渝同鄉會會長胡衛紅(右)和華助中心主任張平(左)探望周潔(中)，致上捐款支票。(胡衛紅提供)

今年全球飽經新冠疫情 折磨，工作和生活都被迫改變。病毒雖隔開人與人的肢體距離，卻沒讓人心變得疏離淡漠。北卡 三角地區川渝同鄉會的兩個家庭今年遭逢極大困難，同鄉和華人 社區竭力相助，譜下了溫暖美麗的感恩樂章。

楊艷的災難從她以為自己得了新冠肺炎開始。她先是覺得胸口灼熱、喉嚨疼，西醫的診斷是胃食管返流，但她固執認為自己得了新冠，開始針灸、吃中藥、上網買苯酚。她說不知是否買到假藥，注射苯酚後，全身疼痛，手腳有強烈燒灼感。本以為是新冠症狀，但接著大腿萎縮、全身躁動感，這才反應過來是中毒。

因中毒而極度乏力，什麼事也不能做的她，經濟上也出現困難。中餐廳成都7號和川渝同鄉會的鄉親們開始每天輪流給她送飯菜、發短信關懷、打電話鼓勵，令她非常感動。大家的飯菜一直送到她回國前一天，使她有力氣撐著回成都住院治療。她說她一度想放棄自己，但老鄉們的關愛和幫助給予她勇氣，讓她戰勝恐懼和絕望，對大家無私的幫助充滿感激。

周潔沒有這份幸運，她永遠失去了覃明。兩人是大學時「一見鍾情」的初戀情侶，畢業後因故各分東西。多年後，各自經歷人世滄桑的他們再度重逢，決定廝守餘生，覃明於5年前跟隨周潔，到美國定居。他向因患抑鬱症而無法工作的妻子承諾「我要為妳和妳的貓撐起一片天」，原本在中國開翻譯公司的他，放下書生本色，到餐廳拼命工作。周潔悲嘆「這樣三口子相依為命的日子太短了」，10月初，「前一秒還對著我笑」的覃明起身拿水，突然倒地不省人事，醫院用呼吸器、強心針都救不回，47歲的覃明因肺動脈栓塞和下肢深度靜脈栓塞去世。

沒有保險和積蓄、不能工作，也無法開車的周潔面對的不只是失去覃明的悲痛，也是經濟困難和精神壓力。川渝同鄉會再度發揮同鄉愛，會長胡衛紅除了協助後事，並四處奔走募款，許多人紛紛解囊相助，川渝同鄉會、華助中心、洛麗華人基督教會、四川外語學院校友、NClady好吃俱樂部、華聯、南北卡華人工商總會、美中經文協會，RTP留學生訪問學者、台北101、大四川、成都七號等群體也積極回應，共募得6萬多元。還有人願意幫忙購物或上門陪伴、有人上網查詢免費醫療政策、有人幫忙申請病殘人士的政府救助，解決基本生活保障。

周潔說如果沒有大家的幫助，她不知道會變成什麼景況。這次相助者有些是素未謀面的陌生人，她衷心感謝這些識與不識的朋友在她人生最低谷時給予的關心和協助，希望將來她也能如此幫助別人。胡衛紅說大家在一方有難時的雪中送炭，讓人深刻華人社區的無私大愛和團結力量，在黑暗疫情中顯出人性光明，「黑夜終會過去，黎明必會到來」。