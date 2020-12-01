疫情衝擊 讓更多女性遠離職場

專家指，疫情對職場女性的影響被低估。(美聯社)

新冠疫情 讓越來越多美國 女性遠離職場。聯邦勞工部 統計顯示，僅今年9月就有86萬5000女性離開就業崗位，而當月男性離職數量為21萬6000。

LeanIn.org與諮詢公司McKinsey & Company對317家公司的女性職員進行訪問，顯示至少四分之一的女性受訪者在疫情期間考慮改變職業規畫，或選擇離職。調查指疫情對於女性的影響被社會低估。

羅格斯大學(Rutgers University)婦女與工作中心(Center for Women and Work)主任Yana Rodgers說，這一現象也反應出美國乃至全球的社會常態：女性比男性承擔更多的照看工作，即使在高收入家庭亦是如此。

高收入的華裔家庭，王女士也在5月離職照看自己三歲和六歲的孩子，她表示雖然不用去公司上班，但「邊上班邊照顧兩個娃太累了」；且由於先生剛加入一家初創公司，業務繁忙，不如乾脆辭職在家帶娃，「我和兩個小孩一起參加畫畫班，也學了不少東西。」

女性職場暢銷書作者Ginny Brzezinski，建議女性在做出與職業相關的決定時更慎重，「這並非單純的收入與開支問題」。在疫情蔓延的情況下，她建議女性做更多網上社交，維持自己的職場形象，並時刻做好準備。