我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

最低30℉！佛州低溫持續1周 注意「4P」保護

記者陳文迪／佛州報導
塔城國家氣象服務處推文警告低溫。(取自推特)
塔城國家氣象服務處推文警告低溫。(取自推特)

國家氣象服務中心(National Weather Service)稱，冷鋒將帶來本季最低溫，中佛州等多地的氣溫在今晚和明晨(周三)都將下降至華氏30至50多度，並可能持續一周。塔城國家氣象服務處已發出凍結警告，呼籲保護4P， 人(People)、寵物(Pets)、植物(Plants)及水管(Pipes)。

南佛州地區邁阿密戴德郡(Miami-Dade)、鮑爾郡(Broward)的氣溫將降至50度以下，內陸地區可能降至40度，西礁島(Key West)約在60度上下；奧基喬比湖(Lake Okeechobee)地區可能低至30多度。

南佛州有許多鬣蜥，在溫度低時會被凍僵，從樹上掉落，不過仍在呼吸，若發現時可移開，一旦溫度升高，將恢復正常。根據預測，周四和周五氣溫將回暖，最高溫度為70度，最低60度。

中佛州地區的天氣預測。(天氣網站)
中佛州地區的天氣預測。(天氣網站)
邁阿密地區的天氣預測。(來源：天氣網站)
邁阿密地區的天氣預測。(來源：天氣網站)

西佛州地區的布蘭登頓(Bradenton)及沙洛蘇打(Sarasota)等地，預計也將降至最低40度。西北佛州塔城及Panhandle地區，目前都在大範圍冰凍警告下。

熱帶地區的植物通常在低於華氏50度時受傷，並在約40度時死亡。霜凍是園藝愛好者的噩夢，綠意青蔥的樹叢或茂盛的多年老樹，都可能在一夕間受凍斲傷而枯死。在根部範圍鋪上木屑，加蓋布料防寒，都有助減少凍傷損害。

佛州 鮑爾 低溫

上一則

雪上加霜 芝餐館帳棚遭塗鴉

下一則

疫情重挫餐飲業 芝加哥送餐平台抽成上限15%

延伸閱讀

加州州長：考慮讓大部分地區再次執行居家避疫令

加州州長：考慮讓大部分地區再次執行居家避疫令
1張圖看疫情：全美確診破1338萬 佛州逼近百萬

1張圖看疫情：全美確診破1338萬 佛州逼近百萬
156→264 佛州安養院確診數2周激增70%

156→264 佛州安養院確診數2周激增70%
州長延長命令 禁地方強制戴口罩

州長延長命令 禁地方強制戴口罩
佛州疫情復燃 確診增逾9000例

佛州疫情復燃 確診增逾9000例
染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉