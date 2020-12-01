最低30℉！佛州低溫持續1周 注意「4P」保護

塔城國家氣象服務處推文警告低溫。(取自推特)

國家氣象服務中心(National Weather Service)稱，冷鋒將帶來本季最低溫 ，中佛州 等多地的氣溫在今晚和明晨(周三)都將下降至華氏30至50多度，並可能持續一周。塔城國家氣象服務處已發出凍結警告，呼籲保護4P， 人(People)、寵物(Pets)、植物(Plants)及水管(Pipes)。

南佛州地區邁阿密戴德郡(Miami-Dade)、鮑爾 郡(Broward)的氣溫將降至50度以下，內陸地區可能降至40度，西礁島(Key West)約在60度上下；奧基喬比湖(Lake Okeechobee)地區可能低至30多度。

南佛州有許多鬣蜥，在溫度低時會被凍僵，從樹上掉落，不過仍在呼吸，若發現時可移開，一旦溫度升高，將恢復正常。根據預測，周四和周五氣溫將回暖，最高溫度為70度，最低60度。

中佛州地區的天氣預測。(天氣網站) 邁阿密地區的天氣預測。(來源：天氣網站)

西佛州地區的布蘭登頓(Bradenton)及沙洛蘇打(Sarasota)等地，預計也將降至最低40度。西北佛州塔城及Panhandle地區，目前都在大範圍冰凍警告下。

熱帶地區的植物通常在低於華氏50度時受傷，並在約40度時死亡。霜凍是園藝愛好者的噩夢，綠意青蔥的樹叢或茂盛的多年老樹，都可能在一夕間受凍斲傷而枯死。在根部範圍鋪上木屑，加蓋布料防寒，都有助減少凍傷損害。