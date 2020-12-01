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南卡核電擴建計畫夭折 用戶集體訴訟獲退款

記者李君蘭／南卡羅來納州報導
南卡森迪庫柏電力公司和其他一些合作的電力公司用戶，近日將收到來自先前擴建南卡V.C Sumner核電站花費轉嫁用戶的攤派退款。圖為V.C Sumner核電站。(維基百科)
南卡森迪庫柏電力公司和其他一些合作的電力公司用戶，近日將收到來自先前擴建南卡V.C Sumner核電站花費轉嫁用戶的攤派退款。圖為V.C Sumner核電站。(維基百科)

從11月開始，南卡羅來納州的森迪庫柏電力公司(Santee Cooper)和其他一些合作的電力公司用戶將陸續收到退款支票。此退款來自於用戶在2007年1月至2020年1月間為擴建南卡V.C Sumner核電站計畫花費的攤派。

據美媒介紹，該預計擴建的核電計畫案位於費爾菲爾德郡(Fairfield)。2009年2月，此一高達90億元預算的擴建計畫獲批准，原預定於2012年和2019年分別開始運行新增的2號機組和3號機組。孰料事與願違，由於工期一再延誤，成本持續攀升，森迪庫柏公司最終於2017年7月宣布放棄該擴建計畫。至此森迪庫柏公司及其他合作的電力公司通過每月電費賬單攤派的方式將花費轉嫁給用戶，已為該核電擴建計畫支付了近20億元。

在新近達成的集體訴訟和解中，南卡電力用戶獲賠5億2000萬元。其中森迪庫柏公司將支付2億元，而核電計畫失敗後收購了南卡羅來納電力和天然氣公司(South Carolina Electric & Gas)的多明尼安能源公司(Dominion Energy)將支付3億2000萬元，用以賠償南卡私人電力用戶。

此次退款涉及逾160萬用戶，平均用戶退款額達170元。森迪庫柏用戶還可能在2022年底收到一些額外退款。作為和解協議的一部分，森迪庫柏公司還承諾未來四年不漲電費。

南卡羅來納州 支票 預算

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