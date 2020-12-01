川普喬州失利 怪坎普未用「州長權限」

川普 於11月30日在推特發文，抨擊共和黨 籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，「原本可利用州長權限，輕易地發布緊急命令」，命令選務機關查核通訊選票信封上的簽名，如此就能「推翻頑強固執的州務卿，並且輕輕鬆鬆在這州勝選」。坎普辦公室則發表聲明回應，喬州 明文規定禁止州長干預選舉。

而川普29日接受福斯新聞網專訪時表示，他很後悔在2018年喬州州長選舉中為坎普背書。他說坎普對喬州選舉舞弊猖獗「什麼事也不做」，讓他覺得「很丟臉」。

坎普：州法禁止我干預選舉

州長辦公室發言人霍爾(Cody Hall)則反駁，喬州明文禁止州長干預選舉。州務卿是依憲法設立、選舉產生的公職人員，掌理選舉事務，其權限無法被行政命令(executive order)所推翻。

此次白登獲勝，打破了喬州近30年來長期是共和黨人勝選的紀錄。坎普之前接受媒體訪問時說，能夠理解川普的氣餒，不過他身為州長，只能依法行事。

地方電視台WXIA-TV日前報導，對於川普指稱坎普應動用緊急命令查驗通訊選票簽名，選務機關在收到通訊選票並完成信封簽名核對程序後，便將信封內的選票取出，展開計票程序，如今所有信封跟選票都已分開處理，無法一一配對，從執行面來看，根本無法回頭重新核對。

而30日下午州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)召開記者會表示，已針對四個投票權益倡導團體(voting rights groups)的工作進行調查。這些團體可能涉及非法使外州居民登記為喬州1月參議員決選的選民。

他並表示，他的辦公室有23名調查員，正針對250件遭控違反某種選舉法的行為進行調查。然他表示，這些調查是針對特定不當行為。而川普和其陣營認識所指稱的廣泛欺詐行為，目前未有具體證據。

而川普陣營日前提出的第二次重新計票要求，拉芬斯伯格表示，各郡正在進行此次由機器判讀的重新計票中，預計將於本周三午夜之前完成。