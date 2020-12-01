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台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

喬州新冠死亡數 老人院占1/3 疫情重傷護理機構

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州國民兵在為一護理機構進行消毒工作。(美聯社)
喬州國民兵在為一護理機構進行消毒工作。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)周一在與養老院遊說團體—喬州醫療保健協會的領導人會晤時表示，該州的醫護人員預計可在12月的第二或第三周開始接種新冠疫苗接種。坎普亦將該州的公共衛生緊急狀態延至明年的1月8日。

根據美聯社報導，儘管檢測陽性比率有所下降，但該州近日平均每天仍有3000多例確診。周一，喬州有近2200人就醫，上次有類似的數據是在8月26日，因該州從7月31日的3200例住院高峰後即開始下降。所幸喬州目前的加護病房仍然有空間，使用率為81%。

目前疫情在喬州西北部道爾頓(Dalton)附近最為嚴重。而該州159個郡中，有67個具有「高傳播率」。

疫情流行對老人院及護理機構造成了嚴重打擊，在這類機構中的新冠死亡人數佔全州所有死亡人數的近三分之一。

根據州社區衛生部門的數據，全州661個老人院及長照護理機構共有1萬7000個病例，佔所有該類機構居民的40%以上。另有9300名員工檢測為陽性。

為控制老人院及護理機構中的感染情形，坎普部署了國民兵(National Guard)，並花費7800萬元的聯邦冠狀病毒援助來測試機構內的工作人員，並將在年底前另外投入4600萬元來為160多個機構增加人手。

長照機構的業主敦促坎普將援助延續到2021年，聲稱他們失去許多長期雇員，並且在雇用新進員工上遇到困難。他們並婉轉地指稱應有更高的醫療補助金(Medicaid)，以資助許多機構的營運。

喬州 檢測 疫情

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