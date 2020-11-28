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156→264 佛州安養院確診數2周激增70%

記者陳文迪／佛州報導
佛州老人安養機構新冠確診數攀高。(美聯社)
佛州老人安養機構新冠確診數攀高。(美聯社)

州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)發出緊急命令放寬對養老院(Nursing Homes)和安養機構(assisted living facilities)的探訪限制三個月後，新冠病例再次激增，11月9日至23日的兩周內，僅在安養機構，確診的居民數量從156名增加到264名，增長70％。

佛州目前在療養院和安養機構有14萬5524名居民，截至23日，有1499名居民檢測呈陽性，比兩周前11月9日的1108名陽性確診增加35％。目前，這些機構中的2000多名員工也染疫。佛州衛生廳報告的與老人護理相關的新冠數據，已有老年護理機構78名工作人員和6753名居民染疫死亡。

根據華爾街日報的數據顯示，與養老院和安養機構輔相關的全國新冠死亡人數在25日超過10萬人。正如擔心感恩節家庭聚會可能導致病例激增，假期前後到養老院探訪人數增加，也可能造成病例激增。

根據州長發布的新規，所有探訪者必須戴口罩。每個機構必須有足夠的員工管理訪客，並為員工配備足夠的消毒用品和個人防護設備。

除了允許接受新冠患者的隔離區，只有14天內沒有新病例時，才准予探視。如果工作人員的檢測呈陽性，若其在檢測之前十天內曾在機構內工作，該機構必須立即停止所有探訪。

海厄利亞護理與康復中心(Hialeah Nursing & Rehabilitation Center)有69名居民死亡，居全州之首，邁阿密溫泉市(Miami Springs)的費爾海文斯中心(Fair Havens Center)有57人死亡，居第二。

州衛生廳27日發布兩天的新冠數據，增加1萬7344例確診，染疫總人數逼近98萬，達97萬9020例，死亡增109病例，佛州居民死亡總數達1萬8363人，非居民233人。

佛州衛生廳27日新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據)
佛州衛生廳27日新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據)

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