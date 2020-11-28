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捐防護衣、送餐 華人社團感恩季行善

佛州訊
右起：黃錦混、協會財務吳天順、TMH採購與承包主任諾爾斯。(Nigel Allen／攝影)
右起：黃錦混、協會財務吳天順、TMH採購與承包主任諾爾斯。(Nigel Allen／攝影)

塔城台美協會25日代表全美台灣同鄉會捐贈500套防護衣給塔城紀念健康護理醫院(Tallahassee Memorial HealthCare，簡稱TMH)，協助第一線防疫人員抗疫，TMH基金會主席艾倫(Nigel Allen)偕採購與承包主任諾爾斯(Wyatt Knowles)代表醫院接受捐贈。

該項捐贈由該協會成員TMH護士施紅玫(Linda Grotendorst Dix)和醫師David Huang牽線促成。

台美協會會長黃錦混表達來自台灣的關懷，捐贈防護衣幫助防疫，發揮台灣能幫忙(Taiwan Can Help)的精神。 艾倫感謝台灣的愛心和友誼，也分享里昂郡的疫情概況和每日疫情數據分析，佛州和喬治亞州新冠疫情上升降趨勢比較等。根據佛州衛生廳27日報告，人口30萬的里昂郡有1萬4769例確診，含非佛州居民429病例，死亡人數139人，目前就醫人數344人，含非佛州居民15人。 

中佛州地區包括為弱勢及耆老送餐(Meals on wheels)等一些慈善團體，在感恩節進行食物或餐盒發放以及登門送餐等活動，與有需要的民眾一起過節。已在Meals on wheels任送餐義工逾20年的亞太公共事務協會中佛州分會會長鄭鴻鈞，率志工為歐夏拉郡地區多個社區逾500戶殘病耆老及弱勢家庭送餐，受益家庭成員開心感謝和祝福交融，讓感恩節的日子充滿溫暖。當天歐夏拉郡的Meals on Wheels也在不同社區發放食物，數百家庭受益。

代表醫院接受台灣捐贈的500套防護衣，左為TMH基金會主席艾倫(Nigel Al...
代表醫院接受台灣捐贈的500套防護衣，左為TMH基金會主席艾倫(Nigel Allen)，中為採購與承包主任諾爾斯(Wyatt Knowles)，右為塔城台美協會會長黄錦混。(吳天順/攝影 )
台灣同鄉會捐贈防疫隔離衣的文宣印有「Taiwan Can Help」圖示。(朱家...
台灣同鄉會捐贈防疫隔離衣的文宣印有「Taiwan Can Help」圖示。(朱家豪提供)
鄭鴻鈞(右一)與志工於感恩節為弱勢家庭送餐。(鄭鴻鈞提供)
鄭鴻鈞(右一)與志工於感恩節為弱勢家庭送餐。(鄭鴻鈞提供)

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