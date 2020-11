捐防護衣、送餐 華人社團感恩季行善

右起:黃錦混、協會財務吳天順、TMH採購與承包主任諾爾斯。(Nigel Allen/攝影)

塔城台美協會25日代表全美台灣 同鄉會捐贈500套防護衣給塔城紀念健康護理醫院(Tallahassee Memorial HealthCare,簡稱TMH),協助第一線防疫人員抗疫,TMH基金會主席艾倫(Nigel Allen)偕採購與承包主任諾爾斯(Wyatt Knowles)代表醫院接受捐贈。

該項捐贈由該協會成員TMH護士施紅玫(Linda Grotendorst Dix)和醫師David Huang牽線促成。

台美協會會長黃錦混表達來自台灣的關懷,捐贈防護衣幫助防疫,發揮台灣能幫忙(Taiwan Can Help)的精神。 艾倫感謝台灣的愛心和友誼,也分享里昂郡的疫情 概況和每日疫情數據分析,佛州 和喬治亞州新冠疫情上升降趨勢比較等。根據佛州衛生廳27日報告,人口30萬的里昂郡有1萬4769例確診,含非佛州居民429病例,死亡人數139人,目前就醫人數344人,含非佛州居民15人。

中佛州地區包括為弱勢及耆老送餐(Meals on wheels)等一些慈善團體,在感恩節進行食物或餐盒發放以及登門送餐等活動,與有需要的民眾一起過節。已在Meals on wheels任送餐義工逾20年的亞太公共事務協會中佛州分會會長鄭鴻鈞,率志工為歐夏拉郡地區多個社區逾500戶殘病耆老及弱勢家庭送餐,受益家庭成員開心感謝和祝福交融,讓感恩節的日子充滿溫暖。當天歐夏拉郡的Meals on Wheels也在不同社區發放食物,數百家庭受益。