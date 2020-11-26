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送暖！大奧蘭多台商會助400戶過節

記者陳文迪／佛州報導
義工協助將食物放至民眾後車廂。(孫博先提供)
義工協助將食物放至民眾後車廂。(孫博先提供)

感恩節送暖，中佛州僑界以贊助食物發放和捐贈口罩，與當地慈善組織及弱勢家庭共度感恩節。長木市(Longwood)慈善組織分享中心(The Sharing Center)20日舉辦食物發放活動，大奧蘭多台灣商會贊助購買超市禮物卡，讓400戶家庭購買火雞等食材過節。

大奧台商會副會長張澔潤及僑務委員王成章代表商會捐贈2000元支票，該中心執行長楊琇雅代表接受，另外亦捐增1000片口罩給長木市警局；僑務顧問高健智代表紐約第一銀行捐贈1000片口罩給長木市消防局，駐邁經文處處長錢冠州亦代表該處捐贈1000片口罩給沙米洛郡警局和分享中心。

分享中心執行長楊琇惠並帶領參觀該中心各項設施，如食物銀行、二手家具賣場、心理諮商室及淋浴間等。楊琇惠感謝大奧蘭多台商會捐贈善款，幫助安心過節，也希望未來能募得更多款項，照顧有需要的人。

佛州參議員Jason Brodeur、沙米洛郡(Seminole)警長Dennis Lemma、長木市議員Matt Morgan、市政經理Clint Gioielli、警察局長David Dowada及消防局長Michael Peters，僑務促進委員詹翠華、劉翠英等與會。

義工發放Publix現金禮卡。(孫博先提供)
義工發放Publix現金禮卡。(孫博先提供)
捐贈支票現場，右起：劉翠英、張澔潤、錢冠州、義工Cecilia，楊琇惠，王成章、...
捐贈支票現場，右起：劉翠英、張澔潤、錢冠州、義工Cecilia，楊琇惠，王成章、詹翠華。(孫博先提供)
執行長楊琇蕙(右)帶領來賓參觀該中心的食物銀行。(孫博先提供)
執行長楊琇蕙(右)帶領來賓參觀該中心的食物銀行。(孫博先提供)
大奧蘭多台商會捐贈口罩給長木市警局，左起：王成章、錢冠州、張澔潤、高健智、Mic...
大奧蘭多台商會捐贈口罩給長木市警局，左起：王成章、錢冠州、張澔潤、高健智、Michael Peters、Jason Brodeur、Dennis Lemma、Clint Gioielli、David Dowado、Matt Morgan。(孫博先提供)

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