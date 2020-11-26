送暖！大奧蘭多台商會助400戶過節

義工協助將食物放至民眾後車廂。(孫博先提供)

感恩節送暖，中佛州 僑界以贊助食物發放和捐贈口罩，與當地慈善組織及弱勢家庭共度感恩節。長木市(Longwood)慈善組織分享中心(The Sharing Center)20日舉辦食物發放活動，大奧蘭多台灣 商會贊助購買超市禮物卡，讓400戶家庭購買火雞等食材過節。

大奧台商會副會長張澔潤及僑務委員王成章代表商會捐贈2000元支票，該中心執行長楊琇雅代表接受，另外亦捐增1000片口罩給長木市警局；僑務顧問高健智代表紐約第一銀行捐贈1000片口罩給長木市消防局，駐邁經文處處長錢冠州亦代表該處捐贈1000片口罩給沙米洛郡警局和分享中心。

分享中心執行長楊琇惠並帶領參觀該中心各項設施，如食物銀行、二手家具賣場、心理諮商室及淋浴間等。楊琇惠感謝大奧蘭多台商會捐贈善款，幫助安心過節，也希望未來能募得更多款項，照顧有需要的人。

佛州參議員Jason Brodeur、沙米洛郡(Seminole)警長Dennis Lemma、長木市議員Matt Morgan、市政經理Clint Gioielli、警察 局長David Dowada及消防局長Michael Peters，僑務促進委員詹翠華、劉翠英等與會。