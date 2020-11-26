我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

州長延長命令 禁地方強制戴口罩

記者陳文迪／佛州報導
佛州口罩令爭端持續，圖為邁阿密機場戴著口罩的恐龍壁畫。(美聯社)
佛州口罩令爭端持續，圖為邁阿密機場戴著口罩的恐龍壁畫。(美聯社)

州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日延長行政命令，禁止地方政府強制執行口罩規定，指佛州已進入第三階段，並說已準備好分發疫苗。不過，南佛州多郡市仍將繼續強制戴口罩，邁阿密灘市通過新規，不戴口罩者警方可開罰50元。

原命令於9月首次簽署，旨在防止地方政府對不遵守口罩規定者開罰，或任意下令關閉餐廳。南佛州五市長上周聯名要求州長下令全州戴口罩，並授權地方自行控管。在州長延長上述命令後，邁阿密海灘市(Miami Beach)授權警局25日起對拒絕戴口罩者開罰，直到感恩節及隨後的周末假期。根據該市新的執法計畫，警方將對未戴口罩者提供口罩，只有當事人拒絕戴口罩，才會開罰單，警方將在全市商業區執行命令。

市長指在市緊急狀態下行使議會賦予他的單方面決策權，批准政策變更，並表示，即使在有限的能力下強制執行該命令也應鼓勵，在節日聚會威脅到安全時應採取作為，避免疫情進一步惡化。

邁阿密戴德郡也仍將繼續執行口罩令，警察局發言人Alvaro Zabaleta說，與州長無關，他們的工作是執行市長辦公室簽署的緊急命令。

佛州衛生廳25日新冠疫情報告，增加8376例確診，總數達96萬1676例，死亡人數增97，總數1萬8482，就醫增306病例，全州3724人就醫中，累計就醫總病例5萬4133。最新檢測陽性率8.94％。

中佛州病例占全州16％以上，死亡人數近16％；南佛州共38萬7000例，含25日新增3371例，占全州40％，死亡總數7100人，占全州39%。

佛州衛生廳新冠疫情最新7日平均染疫數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳新冠疫情最新7日平均染疫數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳新冠疫情最新7日平均死亡病例曲線圖。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳新冠疫情最新7日平均死亡病例曲線圖。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳25日新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據)
佛州衛生廳25日新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據)
佛州衛生廳新冠疫情最新新冠檢測感染率數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳新冠疫情最新新冠檢測感染率數據。(佛州衛生廳)

佛州 疫情 警察

上一則

過節心切 大華府現新冠檢測人龍

下一則

新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令

延伸閱讀

1張圖／紐約州日增確診破6000 紐約市累計破30萬

1張圖／紐約州日增確診破6000 紐約市累計破30萬
紐約州日增新冠確診超6000 創半年新高 葛謨籲嚴格防疫

紐約州日增新冠確診超6000 創半年新高 葛謨籲嚴格防疫

這款號稱有助「振奮人心」的口罩 喊價百萬日圓！

這款號稱有助「振奮人心」的口罩 喊價百萬日圓！
北卡防疫新規：來自不同家庭 見面須戴口罩

北卡防疫新規：來自不同家庭 見面須戴口罩
佛州疫情復燃 確診增逾9000例

佛州疫情復燃 確診增逾9000例
染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？