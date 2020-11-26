州長延長命令 禁地方強制戴口罩

佛州口罩令爭端持續，圖為邁阿密機場戴著口罩的恐龍壁畫。(美聯社)

州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日延長行政命令，禁止地方政府強制執行口罩規定，指佛州 已進入第三階段，並說已準備好分發疫苗。不過，南佛州多郡市仍將繼續強制戴口罩，邁阿密灘市通過新規，不戴口罩者警方可開罰50元。

原命令於9月首次簽署，旨在防止地方政府對不遵守口罩規定者開罰，或任意下令關閉餐廳。南佛州五市長上周聯名要求州長下令全州戴口罩，並授權地方自行控管。在州長延長上述命令後，邁阿密海灘市(Miami Beach)授權警局25日起對拒絕戴口罩者開罰，直到感恩節及隨後的周末假期。根據該市新的執法計畫，警方將對未戴口罩者提供口罩，只有當事人拒絕戴口罩，才會開罰單，警方將在全市商業區執行命令。

市長指在市緊急狀態下行使議會賦予他的單方面決策權，批准政策變更，並表示，即使在有限的能力下強制執行該命令也應鼓勵，在節日聚會威脅到安全時應採取作為，避免疫情 進一步惡化。

邁阿密戴德郡也仍將繼續執行口罩令，警察 局發言人Alvaro Zabaleta說，與州長無關，他們的工作是執行市長辦公室簽署的緊急命令。

佛州衛生廳25日新冠疫情報告，增加8376例確診，總數達96萬1676例，死亡人數增97，總數1萬8482，就醫增306病例，全州3724人就醫中，累計就醫總病例5萬4133。最新檢測陽性率8.94％。

中佛州病例占全州16％以上，死亡人數近16％；南佛州共38萬7000例，含25日新增3371例，占全州40％，死亡總數7100人，占全州39%。