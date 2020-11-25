員工休假後返崗 未恢復其職位…聯想賠10.8萬

位於北卡莫里斯維爾(Morrisville)的聯想總部因違反家庭和醫療休假法案，需支付一位員工10萬8152元。(記者王明心／攝影)

美國勞工部 (US Department of Labor)20日發出公告，位於北卡三角地區莫里斯維爾(Morrisville)的聯想集團(Lenovo)美國總部因違反「家庭和醫療休假法」，需支付一位員工10萬8152元。

該部的工資和工時部門在調查中披露，調查人員認定聯想在該員工休完FMLA(家庭和醫療休假)後，未能按照法律規定，恢復其在休假前的同等職位，反而叫該員工申請公司其他職位，在該員工沒有找到替代崗位後，聯想終止其工作。

洛麗市的工資和工時部門主任布萊洛克(Richard Blaylock)表示，當員工有嚴重的健康問題，需要照顧自己或家人時，「家庭和醫療休假法」保護員工，讓他們能有靈活的工作場所。他說美國勞工部致力於維護員工在「家庭和醫療休假法」下，權益得到保護。該部門提供了大量資源，如線上視頻和給當地工資和工時部門辦公室的保密電話，以確保雇主有充足的資源來理解自己的責任，並遵守聯邦法律。如要瞭解更多關於FMLA和有關工資與工時的其他法律資訊，可電詢免費熱線：866-4US-WAGE(487-9243)。也可上網查詢有關資訊：www.dol.gov/agencies/whd。

根據該部官網，工資和工時部門的使命是促進和實現遵守勞動標準，以保護和提高國家勞動力的福利 。該部門確保商家遵守聯邦最低工資、加班費、在公平勞動標準法案下的童工要求、帶薪病假、家庭醫療休假、移民和季節性農業工人保護法案、員工測謊儀保護法、扣發工資消費信貸保護法案，和一些移民相關法規規定下的就業標準和工人保護。勞動部的使命則是促進和發展美國工薪階層、求職者和退休人員的福利；改善工作環境；促進有利可圖的就業機會；確保工作相關的福利和權利。